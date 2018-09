Atlety poženou plné tribuny. Mám tři pokusy na svěťák, říká skokan Taylor

Víkendové klání přitáhne do ochozů více než 25 tisíc fanoušků. Dalších 300 milionů lidí bude klání Evropy, Asie-Oceánie, Ameriky a Afriky sledovat u televizních obrazovek.

„Takové akce dělají náš sport dostupnějším,“ řekl na tiskové konferenci Coe.

Čeští organizátoři v čele s Liborem Varhaníkem, předsedou Českého atletického svazu, přišli s celou řadou inovací a novinek. Právě v Ostravě bude vše testováno. „Jsou závody, které potřebují oživit,“ doplňuje Coe.

Na oranžovém ovále v pátek po poledni panovala uvolněná atmosféra. Kapitáni Mike Powell (Amerika) a Colin Jackson (Evropa) často vtipkovali.

„Máme silný tým. A vždy ti to rád vysvětlím,“ vzkázal Powell, dvojnásobný mistr světa a držitel světového rekordu v dálce, dočasnému šéfovi evropských atletů.

„Náš kontinent je domácí tým. A jestli bude někdo pošťuchovat, budu to já,“ kontroval bývalý elitní překážkář Jackson.

Právě výběr Evropy - ve kterém figuruje i kvartet Čechů: oštěpaři Ogrodníková, Vadlejch, koulař Staněk a mílařka Vrzalová - obhajuje čtyři roky starý titul z Maroka.

„Máme silný tým. Už se nemůžu dočkat, až vše začne,“ přiznal francouzský tyčkař a světový rekordman Renaud Lavillenie.

Kontinentální pohár 2018 Ostrava Kontinentální pohár je týmová soutěž, ve které závodí Evropa, Afrika, Amerika a Asie-Pacifik. Dvě atletky a dva atleti reprezentují v každé disciplíně svůj kontinent a získávají body pro celkové kombinované pořadí, které určuje vítěze. Jednotlivé výběry vybírali kapitáni Colin Jackson (Evropa), Mike Powell (Amerika), Jana Pittmanová (Asie-Pacifik), Nezha Bidouaneová (Afrika). Pořadí týmů se určuje podle umístění obou závodníků zastupujících každé družstvo v jednotlivých disciplínách. Týmy získají body v podobě 8-6-4-2 za každý závod. V Ostravě o víkendu kromě světových hvězd soutěží i kvartet Čechů: oštěpaři Nikola Ogrodníková a Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk a mílařka Simona Vrzalová. Celkové prize money podniku činí 2,9 milionu amerických dolarů (více než 64 milionů korun).

Většina atletických hvězd zrekonstruovaný stadion ve Vítkovicích velmi dobře zná. Pravidelně sem přijíždí na červnovou Zlatou tretru. Mezi ně patří i Christian Taylor, hvězda amerického výběru.

Letos si dvojnásobný olympijský vítěz zaběhl na prestižním mítinku čtyřstovku. Během Kontinentálního poháru ale bude závodit znovu ve „svém“ trojskoku.

„Slyšel jsem, že bude vyprodáno. To je skvělé, hrozně se na to těším,“ svěřil se Taylor. „Mám skvělou formu a chci to tady dokázat,“ doplnil.

Světové hvězdy si zároveň budou muset minimálně na dva dny navyknout na zcela odlišná pravidla.

V technických disciplínách má každý ze závodníků tři pokusy. Pouze lepší z kontinentu bude dále pokračovat do čtvrté série. Dva nejlepší atleti v této sérii poté zabojují o vítězství v pátém a šestém pokusu.

„Takže mám na světový rekord tři pokusy. Pak na to musím jít chytře,“ reagoval Taylor.

TROFEJ Obří trofej, která se rozebere na 116 kolíků.

Novinky přišly i na dráhu. Všechny běhy na tři kilometry se promění v eliminační závod. Osm závodníků společně absolvuje 1400 metrů. Následně ale bude vždy poslední běžec po proběhnutí kola vyřazen.

Novinkou je i smíšená štafeta na 4x400 metrů. O pořadí běhu rozhodují kapitáni. Je tedy reálné, že proti sobě na dráze v jeden moment poběží muž i žena. „Na to se strašně těším,“ přidává Taylor.

Štafetou dvoudenní klání v neděli v Ostravě vyvrcholí. Do té doby budou v Česku k vidění atletická esa z celého světa a jistě i jejich znamenité výkony.