KOMENTÁŘ: Laver Cup. Okno do budoucnosti, či past na kavky?

Vždyť i výsledek utkání Nadal, Federer - Querrey, Sock 6:1, 4:6, 10:5 vypadá divně, že? 10:5 v tenisu? Kam se ten svět řítí?

Zatímco se řada tradičních soutěží svíjí v krizi, nabízí se fanouškům akce nového střihu. Tenisové evergreeny Davis Cup či Fed Cup zoufale zkoušejí vzkřísit někdejší prestiž a atraktivitu. Na čerstvě stvořený Laver Cup přišlo minulý týden v Praze přes 80 tisíc diváků. Sledovali špičkovou hru. Lístky se prodaly do 50 zemí.

Hokejový turnaj na olympiádě se v únoru v Jižní Koreji poprvé po čtyřiadvaceti letech uskuteční bez borců z NHL, což drasticky sníží jeho úroveň i přitažlivost.

Loni se však v Torontu konal Světový pohár s účastí všech hvězd, z nichž se některé zařadily do hybridních mužstev (zbytku) Evropy a Severní Ameriky do 23 let.

Světový pohár loni nabídl největší hvězdy. V únoru na ZOH se hokejová esa z NHL neobjeví, zbyde jen vzpomínka na kousky, které byly k vidění v Torontu.

Co staromilcům připomíná šílený pokus, jeví se jiným jako trend, jímž promotéři lákají omladinu do hledišť a k obrazovkám.

První ročník pompézní tenisové akce, kterou pořádali Australané, Švýcaři, Američané a Češi, budil nedůvěru. Ač se Federer, Nadal či Berdych dušovali, že na černém jevišti hodlají bojovat naplno, skeptici považovali Laver Cup za trucpodnik a navoněnou exhibici: „Kdo věří, že je to něco víc než tiskárna na prachy, je bláhová kavka.“

Až v budoucnu se ukáže, zda skutečně vznikne mezi Evropou a Světem ostrá rivalita, která plane mezi soky v golfovém Ryder Cupu, jímž se duchovní otcové Laver Cupu inspirovali. Až časem se uvidí, zda se pražské klání ze září 2017 zapíše do dějin jako počátek čehosi kolosálního. Nebo jestli zapadne jako marný pokus o revoluci.

VIDEO: Je to jako pohádka, řekli první vítězové Laver Cupu z Evropy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V něčem ale organizátoři Světového poháru a Laver Cupu určitě předvedli, jak se sportovní akce mají pořádat. Potřebujete superstars zasadit do spektakulárních kulis, obalit je velkolepou oslňující show.

Musíte diváka co nejvíc zatáhnout do děje, ať sedí na stadionu, nebo se povaluje doma na gauči. Režisér přenosů z Laver Cupu využíval padesát kamer. Jedna se jako pavouk houpala na lanech natažených pod stropem. Další jezdila po kolejích za kurtem na jedné z kratších stran. Jedinečné záběry skýtalo „oko“ vetknuté do sítě (podobně jako kamera v přilbě rozhodčího na hokejovém World Cupu).

Dalším důležitým bodem receptu na úspěch je otevřenost. Nafrněné primadony odsekávající na otázky a utíkající z rozhovorů do moderního sportu nepatří.

Fenoméni Federer, Nadal a kapitán jejich mužstva Borg pustili štáb na poradu před svým prvním a patrně posledním společným zápasem ve čtyřhře, což byla historická událost. Je nutno „prodávat“ výsledky, klipy a výroky přes sociální sítě.

Pozoruhodnou novinkou je nahrazení třetího setu super tie-breakem do deseti bodů (proto skóre 10:5 v úvodu textu) za vyrovnaného stavu. Tendence ke zkracování utkání se nad kurty vznášejí už delší dobu. Zvlášť pro mládež v bleskové době jsou pětihodinové bitvy nestravitelné.

Právě před 45 lety Kanada přemohla Sověty v hokejové Sérii století. Leckdo ji vnímal jako válku svobodné a bolševické části planety. Kanaďan Clarke při ní holí přerazil kotník Charlamovovi. Světový pohár loni v Torontu podobný náboj postrádal. V Praze hoši z týmu Světa na stupínku při utkáních dováděli jako puberťáci. Časy se mění. Teď platí: Zábava především!