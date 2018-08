KOMENTÁŘ: MotoGP v Brně naposledy? Ano, je to tu zase

A jakmile se prázdniny přehoupnou do druhé půle, je tu ještě jedna mediální jistota: Velká cena motorek nemá peníze, jede se naposledy?

Ano, srpen je tu, takže se zase včera v Brně závodilo naposledy, protože chybějí finance. Přiznávám, je to už trochu nuda, obehraná písnička, neboť se tu za rok zase sejdeme jako obvykle, ale letos je to aspoň v něčem nové. Tentokrát hudrují úředníci, že jim ty peníze nechtějí dát jiní úředníci.

To máte tak. Dřív nadával Automotodrom, tedy soukromý subjekt, že ač se na tribunách sejdou desítky tisíc lidí, kteří platí za vstupenky docela dost, je pro něj pořádání ztrátové, a tudíž potřebuje pomoc státu.

Mohl za to zalistovací poplatek, který se platí pořadateli šampionátu za to, že vůbec ansámbl MotoGP do Brna dojede, a vyjde na 100 milionů korun. Státu argumentoval, že díky utrácejícím fanouškům kasa na DPH vydělá víc, než pošle.

Někdy na injekci dosáhl, někdy ne, třeba když ministr financí Kalousek tvrdil, že motorky jsou byznys stejně jako matějská pouť. Byl to provokativní, leč z jeho pozice legitimní názor. Jsou to ale tři roky, co se Grand Prix ocitla na rozcestí. Tehdy se Abraham senior (spolumajitel okruhu) a spol. rozhodli, že už dál nechtějí závod pořádat.

Stát, krajská i městská samospráva mohla mlčet, mohla i říct: „Děkujeme, stačilo. Příště si ty motorky pořádejte jinde.“

Jenže to neudělala, naopak město Brno a Jihomoravský kraj s posvěcením ministerstva školství založily spolek a podepsaly pětiletou smlouvu, že si závod berou na vlastní triko. A s vědomím, že těch 100 milionů budou platit taky. A hle - po dvou letech zase přišla hrozba předčasného konce.

Teď nechme stranou, že kdo jiný by měl dodržovat psané dohody než veřejná instituce. Z pohledu občana, který je často peskován, když včas nedodá správný formulář, je s podivem, jak dvě party úředníků spolu (ne)mluví.

Brněnský primátor Petr Vokřál, vůdčí osobnost spolku, ve středu tvrdil, že ministerstvo neposlalo na motorky ani korunu a že nechápe, co se tam děje. Načež ministerstvo odvětilo, že teprve ve středu dorazily poslední dokumenty, které už na úřadě dávno měly být.

A i když v předchozích letech dalo na Grand Prix 60 a 70 milionů, letos to bude jen 39 (dalších 20 milionů přidá kraj a 10 Brno). I proto ta hrozba koncem a já si přidal jen další čárku. Za 15 let, co na motorky do Brna jezdím, je to tak desátý konec.

Zainteresovaní tvrdí, že za škrty stojí sportovní lobbisté, kterým se nelíbilo, jak štědré ministerstvo je. Kdo ví. Nicméně tanečky kolem financování jsou brněnským folklorem, zatímco desítky milionů, které z veřejných peněz jdou třeba na Kontinentální pohár v atletice, se neřeší.

Ty dotace nezpochybňuji, jen vím, že za 15 let jsem zažil mnohé sliby politiků, že právě oni Grand Prix zachrání. Že mají plán a že jsou motorky v Brně už kvůli příjmům do rozpočtu ve státním zájmu. Jenže slibem neurazíš a ze spasitelů, jako byli ministři Dobešové z Věcí veřejných, hejtman Hašek, ministryně Valachová či její kolega Chládek (ČSSD), jsou dnes spíše politické mrtvoly.

Za rok se tu bezesporu sejdeme, ale je na čase, aby se úřady rozhodly, zda motorky pořádat i po vypršení kontraktu. A pokud ano, tak pak prosím už bez těch tanečků!