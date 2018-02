KOMENTÁŘ: Když z formule 1 zmizí krása kvůli korektnosti

Teď už je to minulost! Marketingový šéf F1 Sean Bratches minulé úterý oznámil, že ženy, které na startu držely startovní čísla jezdců či deštníky, už tu nemají místo: „Tento zvyk neodpovídá hodnotám naší značky a je v protikladu se společenskými normami dnešní doby. Nemyslíme si, že tato praxe je vhodná pro F1.“ Prý šlo o příklad stereotypu, kdy vedle nebojácného pilota a monstrózního auta stála žena, jejíž význam byl snížený na vzhled.

Měla se jen usmívat a nic neříkat.

Když se o novince dozvěděl Niki Lauda, trojnásobný šampion F1, jen se zeptal: „Jak hloupí ještě dokážeme být?“ A Rebecca Cooperová, jedna z „vyhozených“ hostesek, přidala: „Je směšné, že ženy, které se tváří, že chrání naše práva, ostatním diktují, co mají dělat. My jsme na tu práci hrdé. Politická korektnost je šílenství.“

Je šílenstvím. A ve finále je vlastně fuk, jestli s čísly na startu budou stát krásné ženy, či genderově neutrální květináče (nakonec to prý budou děti).

Nejhorší na celé kauze je zdůvodnění, že „jde proti společenským normám“.

Kdo je určuje? Jak se rodí? A neměli by si pořadatelé závodů sami rozhodnout, zda jít cestou cudnosti, či zachování tradice?

I ta se proměnila – dříve lascivně oblečené dívky nahradily ty se šaty, často v kroji, které odkazují na region, kde se závodí.

Případ z F1 ukazuje, v jak zvláštní – hyperkorektní době žijeme. Máme plná ústa svobody slova i ducha, ale ve skutečnosti se náš tunel svobodomyslnosti a povolených konvencí den po dni zmenšuje na užší a užší rouru. Kdo jen lehce vybočí, je psanec.

Co zrušíme příště?

Zůstaneme-li u sportu, tak co přijde příště? Zrušíme celou F1, protože silná auta a muži až příliš evokují machismus? Plavání budeme vysílat, až když se sportovci ocitnou ve vodě, protože jejich postávání na blocích z nich dělá pouhý objekt sexuálního zájmu? A plážový volejbal rovnou přesuneme na placené erotické kanály, protože je od A do Z v hříchu?

Ptám se dál: Je-li nový americký vlastník F1 takovým bojovníkem proti zhýralým genderovým stereotypům a ochranitelem společenských norem, spustí ve své zemi tažení za zákaz roztleskávaček? I jejich role může vedle chrabrých amerických fotbalistů působit příliš submisivně, staromilsky. A přece jsou tyto dívky součástí americké DNA.

Tento týden dorazila ze zámoří ještě jedna zpráva o politické hyperkorektnosti. Feministky a liberální politici po letech bojů konečně docílili změny v kanadské hymně. Až doposud se totiž ve druhém verši pělo: „Láska pravého vlastence vede všechny tvé syny.“

Teď už se Kanaďané nebudou dopouštět genderových přešlapů, protože jim z úst půjde „vede všechny z nás“. A jak vtipně poznamenala v diskusi jedna čtenářka iDNES.cz: „Kdy dojde na Otce, Syna a Ducha svatého?“

Bez krásných dívek na startu F1 i v zápasech šipek – také ty se v Británii musí nově obejít bez hostesek – bezesporu přežijeme. Kanaďané se nejspíš taky brzy naučí zpívat hymnu s těmi dvěma neutrálními slovy navíc. Jenže i když jsou to „detaily“, tak jednoho dne se ten zmíněný tunel naší svobody promění na tak úzkou rouru, že už žádná svoboda nebude. My ale budeme mlčet, protože tak si to bude přát korektnost.