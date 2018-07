KOMENTÁŘ: Froome má právo na Tour být. Ale sport se chytá do vlastní pasti

Nepatřím rozhodně k těm, kteří křičí: Froome, ven! Jsem rád, že na Tour startuje. Souboj čtyřnásobného vítěze s vyzyvateli uvnitř i vně jeho týmu dodává závodu náboj. A hlavně: Froome má plné právo tady být.

Prestižní vědci i lékaři ve službách nezávislé Světové antidopingové agentury WADA shledali na základě předložených důkazů (a bylo jich na 1500 stran), že se loni na Vueltě neprovinil podvodem se salbutamolem, jak výsledek jednoho z jeho 20 testů na tomto závodě mohl naznačovat.

Dle nejnovější statistiky WADA bylo od roku 2013 očištěno dokonce 21 ze 41 sportovců, kteří při testech překročili povolenou hranici salbutamolu, používaného na léčbu astma. Mnohé z těchto případů nicméně nebyly vůbec medializovány, neboť WADA nemá povinnost informovat o nich v průběhu vyšetřování.

Pokud by svět sportu ztratil důvěru i v takovou instituci, jakou je WADA, ocitl by se doslova v džungli chaosu. Navíc na Froomovu obranu vystoupili i další vědci, například z Univerzity v Lovani, poukazující na značný chybový koeficient testů na salbutamol.

Nejnověji se za Froomův start na Tour staví i mnozí profesionálové napříč týmy. Naposledy o volném dni Tour také Petr Vakoč, který byl hostém stáje Quick-Step: „Jsem přesvědčený, že Froome neudělal nic špatně nebo schválně a že šlo skutečně o neobvyklou reakci jeho těla. Protože ta zátěž, jakou na Grand Tour procházíme, je opravdu obrovská. Lidi by na něj neměli pískat a bučet.“

Ale lidé pískají.

Někteří fanoušci si s oblibou hledají ve sportu „zlé“ muže, na něž mohou směřovat vlastní negativní emoce. Tým Sky vybudil takové reakce Froomovou suverenitou posledních let, mimořádně vysokým rozpočtem i „počítačovým“ stylem závodění, který ubíral závodům na dramatičnosti.

Když se objevil problém na Vueltě, odpůrci Sky hned křičeli: Vidíte, Froome podváděl celou dobu.

Mnozí tak křičí i nadále, aniž by měli v rukách jediný konkrétní důkaz - a navzdory verdiktu WADA.

Neobstojí ani argument kritiků, že Britovi loni z podivných důvodů nebyla okamžitě zastavena činnost. Vzhledem ke specifické pozici salbutamolu na listině WADA coby částečně léčebného prostředku smí každý vyšetřovaný jezdec v souladu s pravidly až do dořešení připadu závodit.

„A je správné, že Froome závodil,“ tvrdí rovněž Roman Kreuziger, jenž při své kauze s biologickým pasem takové štěstí neměl.

Přesto by se odpovědní muži a ženy z WADA a dalších institucí měli zamyslet nad tím, že Froomův případ zároveň opět jednou otevřel i Pandořinu skříňku problémů v současnosti těžce čitelného boje proti dopingu.

Nejde jen o rozlišné možnosti, jaké vyšetřovaní sportovci mají k obhajobě. Frooma a tým Sky stála spoustu peněz. „Kdyby se to stalo obyčejnému domestikovi, neměl by na ty lékaře a právníky finance, dostal by trest a klidně by mu to mohlo ukončit kariéru,“ poukazuje bývalý profesionál František Raboň.

Ovšem taková už je realita současného světa profesionálního sportu. Pokud by se v podobných potížích ocitl Ronaldo, také by si mnohem snáz zajistil špičkové právníky než, dejme tomu, fotbalista z české ligy.

Dalším problémem bylo, jak se UCI, WADA a ASO, organizátor Tour, nebyly schopni ani domluvit. Proto byly Froomův případ i možné postihy ze strany ASO, prezentovány veřenosti natolik zmatečně, že to snad víc ani nešlo. Což vedlo k dalším spekulacím.

Svět vrcholového sportu se každopádně v posledních letech chytil do vlastní pasti.

Antidopingové testy jsou čím dál propracovanější s těsnější sítí na podvodníky, současně však snaha o umožnění rovného práva na závodění všem, tedy i astmatikům a alergikům, dospěla do mimořádně nepřehledného spletiva terapeutických výjimek a částečně povolených léků, včetně salbutamolu. Dotyčné výjimky jsou poté některými sportovci i jejich týmy zneužívány.

Jistý přední atletický trenér mi kdysi řekl: „Při snaze maximálně využít možností, které nám pravidla povolují, se často dostáváme na samou hranu dopingu.“ Mezery v pravidlech se hledají ve všech sportech, i v cyklistice.

Předesílám, nemusí jít o Froomův případ.

U něj je naopak lékařsky dohledatelné, že astmatem trpěl už v dětství v Africe, kdy nikdo netušil, že bude špičkovým profesionálem.

Stejně tak v pelotonu závodí opravdoví alergici, kteří na jaře v pylové sezoně mohou brát na základě terapeutických výjimek kortikoidy.

A pak jsou tu i tací, kteří si terapeutickou výjimku zajistili jen proto, aby mohli nastupovat s výhodou.

Jak je „zneškodnit“?

Nabízí se radikální, leč černobílé řešení typu „slepec nemůže řídit letadlo, tak ať ani astmatici a alergici nesoutěží ve vrcholové cyklistice či jiných vytrvalostních sportech.“

Ovšem takový verdikt by hraničil s diskriminací.

WADA by nicméně také díky Froomovu případu měla pochopit, že do změti složitých pravidel, v nichž jsou stále díry a nesrovnalosti, musí vnést v rámci transparentnosti jasnější světlo.

Už od příštího roku chystá zákaz terapeutických výjimek na „tišicí injekce“ proti bolesti.

Pokud se WADA poučí, mělo by jít pouze o první krok. Může následovat rovněž zákaz kortikoidů na léčbu alergií.

Neznamenalo by to, že se alergikům zavřou dveře na velké závody. „Ale takový silný cyklistický alergik by si potom musel říci: Na jaře, kdy všechno kvete, neudýchám bez kortikoidů celé Giro, tak ho nepojedu, zato na Tour nebo Vueltě jet mohu,“ poukazuje František Raboň.

Co by však mělo následovat především, je mnohem důkladnější prověřování každé udělené terapeutické výjimky. Jak lékaři WADA, tak dalšími nezávislými experty.

Právě v této oblasti totiž leží největší nevybuchlé miny, schopné otřást důvěryhodností celého antidopingového systému.