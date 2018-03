Čtvrté místo v Crans Montaně a Holdenerová má glóbus za kombinaci

Ženy - kombinace: 1. Brignoneová (It.) 1:46,47 (1:04,61+41,86), 2. Gisinová (Švýc.) -0,03 (1:05,23+41,27), 3. Vlhová (SR) -0,09 (1:05,01+41,55), 4. Holdenerová (Švýc.) -0,26 (1:04,84+41,89), 5. Brunnerová (Rak.) -0,38 (1:04,61+42,24), 6. Mowinckelová (Nor.) -0,43 (1:04,19+42,71), 7. Koppová (Švýc.) -0,64 (1:04,99+42,12), 8. Goggiaová (It.) -0,73 (1:03,70+43,50), 9. Haaserová (Rak.) -1,48 (1:04,27+43,68), 10. Nuferová (Švýc.) -1,58 (1:05,10+42,95), ...31. Pauláthová -5,90 (1:07,13+45,24), 32. Kmochová (obě ČR) -7,09 (1:08,33+45,23).

Konečné pořadí kombinace (po 2 závodech): 1. Holdenerová 150, 2. Gisinová 109, 3. Brignoneová 100, 4. Bassinová (It.) 88, 5. Buciková (Slovin.) 66, 6. Siebenhoferová (Rak.) 65, ...36. Pauláthová 8. Průběžné pořadí SP (po 34 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1513, 2. Holdenerová 952, 3. Vlhová 814, 4. Weiratherová (Licht.) 797, 5. Goggiaová 778, 6. Rebensburgová (Něm.) 767, ...68. Ledecká 77, 113. Capová (obě ČR) 12, 117. Pauláthová 8, 118. Dubovská (ČR) 7.