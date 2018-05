Rekordní účast a Synek na startu. Kolo pro život navštívilo Mladou Boleslav

Podobně jako loni, i letos Mladou Boleslav navštívil rekordní počet účastníků. S 2172 přihlášenými akce na Krásné louce zaznamenala nárůst účastníků o tři procenta a stala se nejpovedenější akcí v dosavadním ročníku.



Na rychlých, a ne příliš technicky náročných tratích, které byly navíc suché a na několika místech se nepříjemně prášilo, dosahovali nejlepší cyklisté průměrné rychlosti přes 30 km/h.

I proto už popáté kraloval rychlík Pavel Boudný, mezi ženami si loňský triumf zopakovala Jana Pichlíková.

Boleslavský závod seriálu Kolo pro život provedl bikery kolem zříceniny hradu Zvířetice.

Nejzajímavějším jménem na startu byl však trojnásobný olympijský medailista na skifu Ondřej Synek.



Ten se stejně jako Boudný představil na hlavní a nejdelší trase B, která měřila 53 kilometrů a v jejím průběhu musel překonat 785 metrů převýšení.

A mezi více než 700 účastníky se vůbec neztratil, dojel padesátý.

„Když to srovnám s prvním závodem v Brdech, jsem opravdu spokojený. Dlouho jsem si myslel, že by to mohlo být ještě lepší, ale ke konci mi došlo. Naštěstí se to dneska obešlo bez pádů a odřenin,“ usmíval se v cíli Synek.

Na otvíráku sezony v Dobřichovicích ho potkaly defekty a také nepříjemný pád. I přesto Synek neuvažuje o tom, že by se kola v rámci tréninku na sezonu vzdal.

„Kolo mi hlavně pro posílení nohou moc pomáhá. Když laik vidí veslaře, vždycky si myslí, že největší zátěž nesou ruce. Ono je to ale trochu jinak, hlavní jsou nohy, pak záda a nakonec ruce. Mně paradoxně na kole nejvíc bolí ruce. Jak jsem velký a těžký a všechnu váhu přenáší na ruce, mám je pak namožené, ale po pár dnech je zase všechno v pořádku. A jízda na kole mě navíc moc baví,“ říká český veslař.

Ten si nyní od Kola pro život dává několikatýdenní pauzu. Seriál pokračuje za čtrnáct dní na Orlíku.