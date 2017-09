Kulhavý o Saganovi: Klobouk dolů! Je neuvěřitelné, co dokázal

Slavného předjezdce loni děti prohnaly Žádný český biker nedokázal to co on. Jaroslav Kulhavý v disciplíně cross country vybojoval zlato na olympijských hrách, mistrovství Evropy i světovém šampionátu, navíc je také vítězem Světového poháru. Přestože svou kariéru ve dvaatřiceti letech ještě zdaleka nekončí, už nyní se snaží vychovat svého nástupce. Možná právě proto je patronem největšího domácího seriálu závodů na horských kolech Kolo pro život. Finálový podnik osmnáctého ročníku této soutěže pro profesionály, amatéry, ale i dětské závodníky o tomto víkendu pod názvem Vysočina Arena Tour České spořitelny hostí Nové Město na Moravě. Očekává se účast až dvou a půl tisíců závodníků z celé republiky.

„Kolo pro život je asi největší koncept pro všechny cyklisty. Takže mu hodně fandím a tento projekt každým rokem podporuji,“ říká Kulhavý.

Ten ostatně před lety ve stejném seriálu startoval svou kariéru. „Je pravda, že jsem v něm začínal. Bude to nějakých patnáct let,“ říká s úsměvem Kulhavý. „Některých závodů jsem se zúčastňoval a moje kariéra je s tím spojena.“

Nyní už v prestižním seriálu, který letos čítal patnáct závodů, figuruje v jiné pozici. Je patronem mládežnické kategorie Junior Trophy. „Zapojení dětí do sportu, zvlášť do cyklistiky, je hodně důležité,“ myslí si. „A jsem rád, že i díky mně se to docela daří. Dětí v Junior Trophy je čím dál víc. Z toho mám radost.“

Také letos Kulhavý v Novém Městě na Moravě odstartuje poslední letošní závod kategorie 10–16 let, Junior Trophy Maraton (10.00). A kdoví, třeba se jako v minulém ročníku Kulhavý do soutěže dětí přímo zapojí.

„Uvidím, jestli opět pojedu jako předjezdec,“ usmívá se Kulhavý. „Minulý rok to bylo hodně rychlé, hodně náročné. Myslel jsem, že to bude jednodušší,“ připouští.

Zazávodit by si měl Kulhavý v dnešním Maratonu Kola pro život na hlavní trati 55 kilometrů (start v 11.30). Od tří odpoledne pak bude mít na stánku „Petr Čech Sport“ hodinovou autogramiádu a od 16.30 bude předávat medaile nejrychlejším závodníkům při slavnostním vyhlášení výsledků.