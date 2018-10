Potřetí inkasovaná stovka, Královské sokoly pokořili i kolínští Medvědi

Z pěti zatím odehraných zápasů po postupu mezi elitu tak jen dvakrát odešel z palubovky bez toho, aby jim soupeř nasázel více než sto bodů. K tomu je třeba přidat i to, že hned v úvodním kole chyběl Děčínu k této metě bod jediný.

Porážka 78:104 v Kolíně tak opět protáhla hradecké čekání na premiérovou výhru a Královští sokoli dál zůstávají posledním týmem soutěže, kterému se to ještě nepodařilo. A ani v příštím kole to nebudou mít vůbec jednoduché, v sobotu do Hradce přijede mistrovský a zatím neporažený Nymburk.

Hradec k páté porážce za sebou směřoval prakticky od začátku kolínského zápasu. „Kromě prvních pěti minut jsme nebyli schopní domácím konkurovat,“ poznamenal kouč hradeckého družstva Lubomír Peterka.

V poločase domácí tým vedl o jedenáct bodů a zápas ještě ztracený nebyl, jenomže po přestávce obrat nepřišel. Naopak, náskok Kolína pravidelně narůstal, nakonec z toho byla nejvyšší porážka Královských sokolů v celé sezoně.

„Z naší strany to byl trapas, Kolín nás předčil ve všem. V poločase to bylo sice jen o jedenáct bodů, což nebylo tak moc, ale my jsme vůbec nestíhali,“ posteskl si Peterka.

Skóre se nakonec zastavilo na rozdílu 26 bodů, o zaslouženosti výhry nebylo pochyb.

„V minulých zápasech, i když jsme prohráli, tak jsem z toho měl dobrý pocit, ale tentokrát jsme to domácím hodně ulehčili,“ uvedl hradecký kouč, „musím ale říct, že domácí hráli výborně, výhra v Ústí nad Labem je nakopla, věděli o sobě.“