Sto ku nule. Další ohromující statistika nenápadného tahouna šampionů

Na druhý nejlepší střelecký večer v dějinách zámořské basketbalové ligy během výhry Golden State nad Indianou nakonec nedošlo. Klay Thompson se mezi 100 bodů od Wilta Chamberlaina a 81 bodů od Kobeho Bryanta nevklínil.

Musel se tehdy spokojit s pozicí prvního hráče, který pokořil metu 45 bodů za necelou půlhodinu na hřišti. Překonal ji docela výrazně, že?

Na vysvětlenou, proč nedostal šanci zazářit ještě víc, si odnesl lakonickou pozápasovou poznámku svého trenéra Kerra („Nevěděl jsem, že jsme tu od toho, abychom překonávali rekordy.“) a jeho následné vtipkování („Jsem jediný člověk na světě, který Klaye udržel pod hranicí 80 bodů.“).

Thompson přitom dva famózní rekordy NBA už vlastní. Před třemi roky zvládl za čtvrtinu 37 bodů, ke kterým si pomohl devíti trojkami. Proměnil tehdy během 12 minut všech 13 svých střel.

Teď už musí být každému jasné, že tento osmadvacetiletý křídelník patří mezi nejlepší ofenzivní hráče v historii basketbalu.

Ale slávu mu to stejně nepřináší.

Zatímco Kevin Durant se v nedávném žebříčku televize ESPN umístil mezi nejslavnějšími sportovci světa na sedmé pozici a Stephen Curry na deváté, třetí důvod výjimečné síly Golden State Warriors ve stovce chybí úplně.

A právem.

Protože Klay Thompson náležitě slavný zkrátka není.

Klay Thompson je přehlížený.

Nedostatky na jeho kariéře se přitom hledají obtížně. Je to jedinečný hráč do útoku, čísla o tom hovoří jasně. Sbírá tituly, z NBA má už dva a třetí je nyní na cestě, po jednom zlatu drží z olympiády a z mistrovství světa. Umí zazářit na Utkání hvězd - vlastní trofej pro krále trojkařů, o druhou ho letos připravil historicky jedinečný výkon Devina Bookera. A slýchá ze všech stran lichotky i za svou obrannou činnost.

Souboj Thompson - Booker o letošní titul nejlepšího trojkaře:

Jenže Klay Thompson není tak efektní jako Curry, tak neubránitelný jako Durant a ani se tak hlasitě netlačí před kamery jako Draymond Green, další z velkých postav jednoho z nejlépe poskládaných celků v dějinách.

Mezi stíny se pro něj těžko hledá to pravé nej.

Nyní se mu nové dveře otevírají: z hvězdných Warriors je tím nejzocelenějším. V neděli ve druhém finále odehrál svůj jubilejní 100. zápas v play off. Od svého vstupu do ligy před sedmi lety ve vyřazovací části ani jednou svému týmu nechyběl.

K tomu tento dvoumetrový basketbalista potřeboval i pořádný kus štěstí. Jenže mu jde naproti. Zapře se a táhne. Třeba jen v letošním play off: už dvakrát v důležitých zápasech odešel kvůli zraněním do šatny - ale pak se vrátil a ještě pomáhal bojovat o výhru.

Klay Thompson je kromobyčejný tvrďák.

Ve čtvrtém zápase finále Západní konference proti Houstonu si musel nechat ošetřit koleno. Ale rychle se vrátil. A ač ten večer nebyl ve své kůži, stejně dostal důvěru na (neúspěšnou) střelu v posledních sekundách. O pár dní později si chuť spravil a v šestém zápase vedl svůj tým 35 body za srovnáním série na 3:3.

V úvodním finálovém duelu s Clevelandem znovu dostal ránu na levou nohu. Bolestivě se svíjel na ploše, po faulu J. R. Smithe do ní mlátil pěstí. Avšak vzpamatoval se, na bolest zapomněl a dvěma důležitými trojkami v prodloužení poslal soupeře k zemi.

Klay Thompson v prvním finále NBA 2018:

Obdivuhodné. O to víc, že po prvním a ped druhým finále se proměnil v maroda, o jehož nasazení se mezi Warriors vážně pochybovalo. Až na jednoho z nich. Ten nepochyboval.

„Je to jenom svalový problém. Mám to trochu zatuhlé,“ zlehčoval Thompson situaci. „Je to jedna z těch těžších věcí, se kterými se musíte srovnat, ale nesmí se to moc řešit. Jde o finále, takže člověk udělá vše, aby mohl hrát.“

Až pár hodin před druhým soubojem přišla zpráva, která přijít „musela“ - Klay Thompson nastoupí.

A stovka - ne tak zářivá jako ta Chamberlainova - byla na světě.

Spolu se stým zápasem bez jediné absence přišel i další Thompsonův zápis. Jako šestý v play off NBA už nastřílel víc jak 300 trojek (po prvním finále za sebou Klay v tomto žebříčku nechal Kobeho Bryanta, autora 292 trojek v play off).

Docela slušné - zvlášť na pana Neviditelného.