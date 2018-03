A je to oficiální. Spilková si poprvé zahraje golfový major US Open

Golf

Zvětšit fotografii Klára Spilková | foto: LET/Tristan Jones

dnes 11:32

Golfistka Klára Spilková si poprvé v kariéře zahraje major US Open. Do turnaje dotovaného částkou pět milionů dolarů se dostala díky loňskému umístění do pátého místa v žebříčku Ladies European Tour, v kterém skončila čtvrtá. Hrát se bude 31. května až 3. června v Shoal Creek v Alabamě.

„A je to oficiální. Poprvé US Open,“ radovala se třiadvacetiletá Spilková na sociálních sítích z oficiální pozvánky na 73. ročník druhého majoru sezony. Loni Spilková startovala na třech majorech. Pozvánku dostala na KPMG Women’s PGA Championship a na British Open i Evian Championship ve Francii se dostala díky premiérové výhře na turnaji okruhu LET v Rabatu. Letos má zatím jistou účast jen na US Open. Na úvodním majoru ANA Inspiration, který začne v Kalifornii již 29. března, se neobjeví. Do dalších tří jako v minulém roce má šanci se ještě dostat díky pozvánkám či z kvalifikací. Rok 2018 Spilková začala v Austrálii, kde v únoru obsadila v prvním turnaji 42. místo a ve druhém dvanácté. Poté neuspěla v kvalifikaci Australian Open. Znovu by měla hrát od 6. dubna na akci Ladies Open ve Francii nižší série LET Access. Poté bude od 19. dubna obhajovat titul v Maroku na LET.