Golfistku Spilkovou čeká turnaj v Rabatu. Bude na něm obhajovat titul

„Nemůžu uvěřit, že je to už rok. Připadá mi to jako před pár týdny,“ uvedla Spilková na svém webu před turnajem, díky kterému proměnila svoji sedmou sezonu v nejvyšší evropské sérii v nejúspěšnější. V celoročním hodnocení skončila čtvrtá.

Před startem čeká Spilkovou na sociálních sítích LET rozhovor s fanoušky. „Loňskou trofej jsem si neprohlížela, ale dívala jsem se na fotky. Sama jsem zvědavá, jak mi to v Maroku zase půjde.“

Prořídlý kalendář LET nedovoluje hráčkám dostat se do optimálního herního tempa, takže každý turnaj je vlastně novým začátkem. „Rozehrajete se na jednom turnaji, následuje přestávka a pak se na dalším zase vracíte do tempa,“ popsala Spilková. Bude to tak i v případě marocké akce na hřišti Royal Golf Dar Es Salam.

Jarní pauzu si Spilková zpestřila tréninkem i odpočinkem v Thajsku, kam vzala i svého trenéra Lukáše Martince. „Prošli jsme si celou mou hru,“ řekla hráčka, která má jistou kartu na LET i příští rok. „Můžu se nervovat v dobrém slova smyslu.“

Do Rabatu cestovala členka globálního týmu KPMG a Czech Golf Teamu s klidem, který jí přinesly úvodní letošní výsledky. V únoru skončila dvanáctá v Canbeře a týden před odletem do Maroka desátá na turnaji druhé evropské tour LET Access Series ve Francii, kam letos opět zamířila s cílem rozehrát se.

„Finálové kolo ve Francii bylo kvůli silnému větru zrušeno. Podmínky nepanovaly dobré. Hrály jsme ve vichru hodně dlouho, než kolem nás začaly na fairwaye padat stromy. Na dvanácté jamce slyším za sebou divný zvuk a už to bylo. Pak zasáhli rozhodčí a vyhlásili předčasný konec,“ popsala Spilková.

V Rabatu by měla hrát z českých golfistek také Šideri Váňová.