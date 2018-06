Golfistka Spilková je na LPGA Championship na 132. místě

Při svém letošním druhém startu na majoru Spilková sice dala čtyři birdie, ale také tři bogey, jedno double a jedno triple bogey.

„Pokazila jsem dvě rány, na osmičce (triple bogey) a na poslední jamce (double bogey), kde jsem zahrála pětkou železem do vody. Jinak jsem se držela a dala do toho vše. Mrzí mě to, protože výsledek moc neodpovídá tomu, jak hraju,“ uvedla Spilková.

Vede Korejka Pak Sung-hjon, která zahrála 66 ran (-6). O ránu zpět je na druhém místě čtveřice hráček, mezi nimi i Američanka Jessica Kordová.