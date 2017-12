Spilková uzavřela golfovou sezonu 36. místem v Dubaji

Výsledek na hřišti Emirates Golf Clubu znamená, že Spilková udržela čtvrté místo v evropském žebříčku, což je její nejlepší výsledek za sedm let na LET. Tak vysoko je především díky dubnovému triumfu v marockém Rabatu.

„Hraju mezi profesionálkami sedm let a věděla jsem, že mám na to dosáhnout nejvyšších cílů,“ uvedla Spilková v tiskové zprávě.

Žebříček vyhrála Angličanka Georgia Hallová, za ní byly Španělky Carlota Cigandaová a Azahara Muňozová a pak už česká hráčka, která na odměnách dohromady vydělala 104.717 eur.

„Jsem ráda, že jsem sezonu dobojovala. Po stránce golfu jsem na tom dobře a ještě bych si klidně někde zahrála, ale pocítila jsem náročný přesun z kvalifikace o LPGA v Americe,“ připomněla cestování do Dubaje z Floridy.

V Dubaji se rozloučila kolem za -2, celkem měla -3, což stačilo na 36. místo. „Chtěla jsem hrát líp, ale nějak to tam nepadalo. Ve třetím kole jsem udělala dvě chyby a to se podepsalo na výsledku. Jinak je to můj nejoblíbenější turnaj roku, na skvělém hřišti, které mám ráda,“ řekla členka globálního týmu KPMG.

V deseti letošních startech na LET měla vedle vítězství další dvě umístění v desítce a tři do třiceti. „Všechno se odvíjelo od vítězství v Maroku. Cítím vděk a satisfakci za změny, které jsem provedla,“ připomněla, že do sezony vstoupila s novým trenérem, fyzioterapeutem a zařadila i jiného caddieho.

Díky výhře v Maroku má jistou kartu na LET na dva roky a minimálně příští rok bude evropský okruh dál hrát. „Sezona by měla začít v únoru několika turnaji v Austrálii. Potvrzené je také Maroko, kde budu obhajovat titul. Ostatní se uvidí, kalendář ještě nemáme,“ řekla Spilková.

Z Dubaje zamířila na dovolenou. „Těším se na odpočinek, na narozeniny (15. prosince) a na klidný konec roku. A pak už přijde rok nový a začne příprava na další sezonu. Doufám, že bude podobně úspěšná a udělám pro to maximum,“ dodala Spilková.