Mezi golfovou šlechtu. Spilkovou připraví o LPGA jen nenadálý kolaps

Je nejtěžší.

Nejprestižnější.

A nejbohatší.

Spilková má teď jedinečnou příležitost do elitního seriálu na celý rok proniknout. Pokud do soboty nepromrhá komfortní náskok a nepropadne se při kvalifikačním turnaji za 45. příčku, bude slavit zisk ročního členství na LPGA.

Po polovině kvalifikace je první o čtyři údery, od 46. místa ji dělí propastných 20 ran. Pro rozhodující čtyři kola na hřišti Pinehurst má jasný plán: „Trefovat fairwaye, greeny a hrát dva putty. Věřím, že to bude fungovat.“

Jinými slovy, stačí jí neselhat. Hrát na jistotu, zahrávat jamky v paru, zbytečně nepřipisovat údery. Pokud to třiadvacetiletá Češka dokáže, splní si dlouholetý sen.

„O tom, že jednou budu hrát pravidelně v Americe, sním už od mala,“ řekla mnohokrát. Nikdy ale nebyla k dlouhodobější účasti na LPGA tak blízko.

Spilková v posledních dnech zářila a opět ukázala, že vyzrála. Je psychicky odolnější, už se umí oprostit od nervozity, nesesype se z jedné nepovedené jamky.

Ostatně to dokládá i zatím poslední odehrané čtvrté kvalifikační kolo. Pražská rodačka do něj vstoupila bogey hned na první jamce. Další ale už nepřidala.

V Severní Karolíně potvrdila, že je rok od roku lepší. Před pár měsíci zahrála své maximum na majoru, podniku srovnatelném s tenisovým grandslamem. Z British Open si odvezla 50. pozici a také 11 348 dolarů.

V dubnu na LET, tedy jakési druhé golfové lize, jen těsně neobhájila marocký titul Lalla Meryem Cup. Výborným finišem si vynutila rozehrávku, nakonec byla dělená druhá. Na evropské tůře LET patří k nejlepším, v jejím žebříčku Order of Merit patří Spilkové skvělé sedmé místo.

Výsledek z British Open naznačuje, že Spilková může soutěžit i v té nejsilnější světové konkurenci. Jen mezi ni nastálo proniknout. Zatím na LPGA hrála šestnáctkrát, mezi golfovou smetánku nakukovala díky sponzorským pozvánkám, případně loňskému titulu z Maroka.

Případný sobotní úspěch by ji otevřel dveře do dosud tak málo prozkoumaného světa. Světa, kde se rychleji stoupá světovým žebříčkem (Spilková je momentálně ve třetí stovce) i točí mnohem více financí. Vždyť prize money jsou ve srovnání s LET několikanásobné.

LPGA je ale zároveň džunglí, kde slabí nepřežijí. Spilkovou by po případné zdárné kvalifikaci čekal zlomový rok - obhajoba příslušnosti k vybrané golfové společnosti.

A ta bývá leckdy těžší.