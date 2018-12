Klan Ingebrigtsenů doplnil sbírku medailí o 2 zlaté z ME v krosu

Muži (10.300 m): 1. F. Ingebrigtsen (Nor.) 28:49, 2. Kimeli (Belg.) -3, 3. Aras Kaya (Tur.) -7, ...61. Homoláč (ČR) -2:05.

Družstva: 1. Turecko 14, 2. Británie 34, 3. Itálie 37.

Muži do 23 let (8300 m): 1. Gressier (Fr.) 23:37, ...35. Šinágl -1:21, 68. Kovář (oba ČR) -2:13. Družstva: 1. Francie.

Junioři (6300 m): 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 18:00, ...78. Sasyn (ČR) -1:53. Družstva: 1. Norsko.

Ženy (8300 m): 1. Canová (Tur.) 26:05, 2. Schlumpfová (Švýc.) -1, 3. Grövdalová (Nor.) -2, ...29. Stewartová (ČR) -1:44.

Družstva: 1. Nizozemsko 20, 2. Británie 24, 3. Německo 50.

Ženy do 23 let (6300 m): 1. Möllerová (Dán.) 20:34, ...18. Dvořáková -48, 49. Chlebiková -1:37, 58. Hrochová -1:57, 65. Korvasová -2:22, Divišová (všechny ČR) nedokončila. Družstva: 1. Německo 22, ...11. ČR 125.

Juniorky (4300 m): 1. Battoclettiová (It.) 13:46, ...68. Koláčková (ČR) -1:17. Družstva: 1. Británie.

Smíšená štafeta (5800 m): 1. Španělsko (Ordóňez, Ruiz, Guerrerová, Pereiraová) 16:10, 2. Francie -2, 3. Bělorusko -11.