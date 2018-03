I se zlomeným palcem příbramský nahrávač zdramatizoval derby

V semifinále extraligy jsou zatím oba loňští finalisté. Kladno vyhrálo nad Příbramí 3:0 na zápasy, stejným skóre skončila i série Českých Budějovic s Ústím nad Labem. Příští soupeře jim určí až vývoj zbývajících duelů, kde ještě není rozhodnuto.

„Příbram si nikdo nepřál, padlo to na nás a věděli jsme, že to budou vyrovnané zápasy,“ řekl kladenský trenér Milan Fortuník. „Přesto, že přišli o univerzála, měli i další zdravotní problémy, tak nás opravdu potrápili.“

Čtvrtfinále Č. Budějovice - Ústí 3:0

Kladno - Příbram 3:0

Karlovarsko - Brno 2:1

Liberec - Ostrava 2:1 Hraje se na tři vítězství, další termíny jsou ve středu 28. a v sobotu 31. března.

Pro poraženou Příbram nedělí skončila sezona a trenér Martin Kop konečně přiznal velký hendikep, s nímž jeho tým v play off nastupoval: „Nahrávač Hrdý má zlomený palec, za normálních okolností by to už měl dávno v sádře.“

Smůlou pro Příbram bylo, že nahrávač dostal hned zkraje zápasu do zraněného prstu ránu. „Z prvních šesti míčů čtyřikrát nahrál špatně a hlásil: Kouči, já nemůžu pinkat,“ přiznal Kop.

Nahrávače po nevydařeném vstupu do zápasu střídal. Naskočil Ondřej Kust, hráč s mistrovskými tituly a zkušenostmi ze zahraničí. „Má za sebou velmi bohatou kariéru, ale v současné době chodí do práce a trénuje jednou dvakrát týdně,“ řekl Kop na adresu 36letého nahrávače, který přišel do Příbrami na záskok, když se už v prosinci zranila tehdejší jednička Nikola Živanovič.

Podobný problém jako s nahrávkou měla Příbram i na pozici univerzála. Renovica po zranění, Rycheckému úvod zápasu nevyšel, a tak střídal junior Hulpach, který právě v neděli slavil dvacáté narozeniny. „Dosud hrál nejvýš národní ligu za Nymburk, takže kvalita na naší straně nebyla vysoká,“ přiznal Kop.

První set utekl na 16:25, druhý dokonce na 13:25 a derby směřovalo k rychlému konci. „Řekli jsme si, že takhle odjet z Kladna je ostuda. Lidi se přišli podívat na volejbal a ne na tohle,“ usoudil trenér Kop a rozhodl se riskovat. Vrátil základní sestavu i se zraněným Hrdým. „Byl to risk, při každém bloku hrozilo, že mu palec ustřelí.“

Zápas se v novém obsazení nečekaně zlomil. Příbram dobře útočila, přestala dělat chyby a rychle odskočila na 9:2. Ukolébaní domácí nestačili reagovat. „V prvních dvou setech jsme výborně bránili, byl to náš nejlepší výkon. A po takovém průběhu často přichází průšvih, což se dnes opravdu stalo,“ řekl trenér Fortuník. A blokař Zajíček přitakával: „Jsem naštvaný. Hodně jsme si zahrávali.“

Šest dřepů pro zaplněné hlediště

Po neděli bude zaknihován výsledek 3:0 na zápasy a duel se může jevit jako snadná záležitost, jenže nedělní volejbal končil parádní zápletkou. Kladno ve čtvrtém setu vedlo 24:22, ale zkažený servis a dva úspěšné bloky vedly k obratu. Ani Příbram hru neukončila, měla na to dva setboly.

Hlasatel hecoval diváky. Při mečbolu je zvedal za sedaček, pak sklesle velel: „Sednout!“

Celá hala takhle dřepovala šestkrát, než pak se podařilo domácím volejbalistům zápas ukončit. Skóre čtvrtého setu se zastavilo na stavu 31:29.

„Nevím, jestli budou takové výkony stačit i na soupeře ze silné čtyřky, ale teď se nám to povedlo. Jsem rád, že jsme znovu v boji o medaile,“ oddechl si Milan Fortuník.