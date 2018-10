Austin zažil ještě jeden zlatý večírek finského veterána Kimiho

Pak nasadil obvyklý ledový výraz a suše přidal: „Ale i já jsem spokojenější, než kdybych skončil druhý.“

Tak jako tak se v neděli v americkém Austinu udála pro F1 velká věc. Bylo jen pár minut po úchvatném závěru, který rozhodl, že se korunovace Lewise Hamiltona alespoň o týden odkládá, a také přinesl vítězství Räikkönena. Muže, který v F1 poprvé slavil triumf 28. března 2003. V Malajsii tehdy porazil oba bratry Schumacherovy, Juana Pabla Montoyu i Jose Verstappena.

Teď o 15 let, 6 měsíců a 28 dní později předčil například Verstappenova syna Maxe a vymazal tak i jeden rekordní zápis Michaela Schumachera - ten v F1 vítězil v rozmezí 14 let, Kimi to ještě o rok posunul.

„Pro mě to není nic extra, mnohem důležitější je to vítězství pro kupu jiných lidí. Některé z nich vyvádím z omylu, a to mě dost baví,“ řekl poněkud záhadně novinářům.

Později dovysvětlil, že „lidmi, které vyvádí z omylu“ nemyslí šéfy z Ferrari, odkud se po sezoně poroučí, protože ho nahradí 21letý Charles Leclerk. Místo něj míří do Sauberu, tedy stáje, která má daleko k výhrám i titulům. I proto lze jeho nedělní triumf nazvat rozlučkovým a dá se lehce parafrázovat slavný výkřik hokejového komentátora Roberta Záruby: „Ještě jeden zlatý večírek pro Kimiho.“

Kdekdo bere jeho „vyhazov“ z Ferrari za zradu, potupu. Fanoušci ho považují za unáhlený krok, neuctivý k Räikkönenovi. On ale v 39letech tvrdí: „Lidi si neuvědomují, že jsem velmi spokojený s tím, kam jdu. Užil jsem si období ve Ferrari, vyhrál jsem tady titul, zvítězil v mnoha závodech. Ale jdu do Sauberu rád. Sídlo mají asi 40 minut od mého domu, takže spokojená bude i rodina, a mě těší, když mohu být s ní. Toto rozhodnutí mě ani trochu nezklamalo.“

Byl to pro Räikkönena v neděli vskutku symbolický den. Ke své 21. výhře došel přesně 11 let poté, co získal titul mistra světa. Zároveň v počtu výher překonal Miku Häkkinena, a stal se tak nejúspěšnějším Finem (mimochodem tato země zažila v F1 50 výher, lepší jsou jen Británie, Německo, Brazílie a Francie). A je jediným pilotem, který vyhrál ve třech různých érách - s motorem V10, V8 a hybridem V6.

Symbolické byly i emoce, které u Räikkönena po vítězství (ne)propukly. Zatímco šéf stáje Arrivabene do týmové vysílačky křičel: „Grande Kimi. Grande.“ On mu odpověděl: „Konečně, kur..“ V místnosti, kde zase jezdci čekají na slavnostní vyhlášení, zachytily kamery, jak se ptal Lewise Hamiltona, jestli už získal titul. Když se ostatní začali smát, Räikkönen se bránil: „Já to opravdu nevím.“

Legendární je vzpomínka na konec sezony 2006, kdy Michael Schumacher poprvé dával sbohem kariéře. Všichni jezdci se s ním na cílové rovince loučili, ale Räikkönen nikde. Když se ho televizní reportér zeptal, kde byl, že tak slavnostní okamžik minul, do přímého přenosu řekl: „Byl jsem sr..“

Ale právě tuto bezprostřednost na něm fanoušci milují. Je možná nejoblíbenějším pilotem v šampionátu, protože se vymyká šablonám, jak se mají jezdci chovat.

Kimi Räikkönen zvedá trofej pro vítěze Velké ceny USA. Tleská mu Lewis Hamilton.

„Možná stárnu, ale není to tak zlé. Ještě mám pár let. Dnes jsem si to užil. Jsem tu, abych se pokoušel vyhrát, a vždy se o to budu snažit. Ale není to lehké, jinak by to dělal každý,“ řekl. A tak je tu naděje pro jeho příznivce, že zlatý americký večírek ještě nebyl tím posledním, byť u Sauberu je to spíš utopie.

Před Räikkönenem jsou však jiné rekordy. Chybí mu 34 závodů, aby vyrovnal zápis Rubense Barrichella, který v F1 absolvoval 323 Grand Prix. Klidně se může stát i prvním jezdcem, který ve formuli 1 odkroutí 20 sezon (teď je na 16).