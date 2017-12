Durant zastoupil Curryho a má triple-double, James táhl za rekordem

Boston se udržel na čele NBA vítězstvím 97:90 nad Dallasem, když mnohem lépe zvládl koncovku. DeMarcus Cousins ovládl palubovku a New Orleans zařídil výhru 123:114 nad Denverem 40 body, 22 doskoky, čtyřmi asistencemi a čtyřmi bloky.

Kevin Durant, jenž se nechal vyloučit ve dvou z předchozích tří zápasů a v této bilanci jasně vévodí NBA, se proti Charlotte soustředil hlavně na hru a za pomoci svého devátého triple-double dovedl Golden State k vítězství. Zastoupil i zraněného Stephena Curryho, který by kvůli problému s kotníkem mohl chybět několik týdnů. Utkání vynechal i Draymond Green.

Warriors v utkání ani jednou neprohrávali a měli k dispozici náskok až 26 bodů. Durantovi sekundoval se 22 body Klay Thompson, zkušený Nick Young přidal 10 bodů. Svou první šanci v základní sestavě dostal čtyřiadvacetiletý rozehrávač Quinn Cook, zapsal si osm bodů a tři asistence.

V celku Hornets nastřílel Kemba Walker 24 bodů, Nicolas Batum ho doplnil 15 body a Dwight Howard zvládl 14 bodů a sedm doskoků.

Kevin Durant proti Charlotte:

Sacramento vyhrálo v Clevelandu první tři čtvrtiny a mělo k dispozici náskok až 14 bodů, přesto si z palubovky favorita odváží prohru 95:101. LeBron James vítězům dominoval s 32 body, 11 doskoky a devíti asistencemi (ale také sedmi ztrátami), dal i klíčovou trojku 16 vteřin před koncem.

„Chtěl jsem zahrát něco jiného, ale LeBron si řekl, že chce ‚Chicago‘. Tak jsem řekl OK. Zahráli jsme to na něj a dal důležitou střelu,“ prozradil trenér Tyronn Lue, že Cleveland zahrál akci, po které kdysi James rozhodl utkání play-off proti Chicagu.

Kevin Love k Jamesovým zápisům přidal 18 bodů a 13 doskoků, Jeff Green 17 bodů a Kyle Korver 15 (deset z nich ve čtvrté části). Cavaliers na třináct výher v řadě dosáhli potřetí v historii. Poprvé to bylo v březnu 2009 a pak v únoru 2010. Vylepšit klubový rekord mohou v pátek proti Indianě. Zatím nejdelší sérii v tomto ročníku měl Boston se 16 úspěchy za sebou.

LeBron James proti Sacramentu:

„Třináct výher je hezkých, ale nic to neznamená. Smysl to začne mít, až se dostaneme na 25 výher v řadě. To už se budeme blížit rekordu (Lakers mají 33 výher ze sezony 1971/72). Zatím jsme hodně daleko,“ řekl James, který během utkání třikrát měnil boty.



Kings se spoléhali hlavně na podkošového veterána Zacha Randolpha, autora 18 bodů, 10 doskoků a šesti asistencí. Buddy Hield připojil 17 a Frank Mason III. 15 bodů, JaKarr Sampson využil šanci k šesti bodům a 16 doskokům (osobní rekord).

Boston si zajistil 22. výhru v ročníku, když zvládl lépe koncovku s Dallasem a vyhrál 97:90. Kyrie Irving vévodil střelcům s 23 body a byl i hrdinou posledních minut, Jayson Tatum dodal 17 bodů a 10 doskoků, Al Horford 17 bodů, osm doskoků a osm asistencí a Terry Rozier k 12 bodům připojil devět doskoků.

Harrison Barnes byl nejlepším střelcem Mavericks s 19 body, postaral se i o sedm doskoků. Dirk Nowitzki při setkání tří německých pivotů zvládl 16 bodů, jeho spoluhráč Maxi Kleber 13 bodů a pět bloků a bostonský Daniel Theis sedm bodů a 11 doskoků.

Zraněními stíhaný Denver (chybí Nikola Jokič či Paul Millsap) nedokázal zabránit čtyřicetibodovému večeru DeMarcuse Cousinse a podlehl New Orleans 114:123. Zvlášť když hvězdě dne pomohl 27 body a sedmi asistencemi Jrue Holiday. E’Twaun Moore dodal 14 bodů. Nuggets vedl Gary Harris s 24 body, Emmauel Mudiay přidal 17 a Will Barton s Jamalem Murraym po 15 bodech.

DeMarcus Cousins proti Denveru:

Detroit po povedeném startu sezony ztratil čtvrtý zápas za sebou (všechny venkovní), když neuspěl v Milwaukee 100:104. Domácí Bucks v závěrečné čtvrtině utekli na 13 bodů, a i když se hosté dostali na dostřel, odstup už zcela smazat nedokázali.

Milwaukee se znovu mohlo spolehnout na Janise Adetokunba, autora 25 bodů a 10 doskoků, řecký mladík tím oslavil třiadvacáté narozeniny. Eric Bledsoe přidal 22 bodů a Khris Middleton jen o bod méně. Také Pistons měli tři dvacetibodové střelce: Andre Drummond potvrdil návrat formy 27 body (trefil 12 ze 16 pokusů) plus 20 doskoky a šesti asistencemi, Tobias Harris zapsal 21 bodů a Avery Bradley 20 bodů.

Minnesota má „povinnou“ výhru 113:107 nad oslabenými LA Clippers, soupeře ani jedenkrát nepustila do vedení. Karl-Anthony Towns se propracoval k 21 bodům, 12 doskokům a čtyřem blokům, Jimmy Butler dodal 19 bodů, osm doskoků a osm asistencí, Jeff Teague 19 bodů a sedm asistencí a Andrew Wiggins 16 bodů. Taj Gibson má double-double za 16 bodů a 14 doskoků.

Clippers podlehli i ve čtvrtém zápase od zranění Blakea Griffina, alespoň se jim do sestavy vrátil Danilo Gallinari, zvládl sedm bodů. Lou Williams a Austin Rivers vedli tým z LA, když každý přispěl 23 body, DeAndre Jordan posbíral 18 bodů a 21 doskoků.

San Antonio si poradilo s Miami 117:105, když osm jeho hráčů nastřílelo deset a více bodů. Vedl je LaMarcus Aldridge s 18 body, Bryn Forbes přidal 17 bodů (trefil všech pět tříbodových pokusů) a Rudy Gay 16 bodů. Tyler Johnson byl nejlepším střelcem utkání, jeho 25 bodů však Heat nepomohlo. Dion Waiters se dostal na 22 a Josh Richardson na 19 bodů.

New York si poradil s Memphisem 99:88. Courtney Lee si zapsal polovinu ze svých 24 bodů ve druhé čtvrtině, kdy Knicks otočili vývoj zápasu. Kristaps Porzingis doléčil kotník a vrátil se 18 body, Enes Kanter pomohl 12 body a 12 doskoky. Marc Gasol byl hlavní zbraní Grizzlies se 17 body a osmi doskoky, Tyreke Evans připojil 15 bodů.

Indiana se raduje z vítězství 98:96 nad Chicagem, když v poslední desetiminutovce smazala 16 bodů rozdílu. Bulls, kteří jsou nejhorším celkem NBA, pomohl porazit Victor Oladipo 27 body, v poslední čtvrtině zaznamenal bodů 11 včetně klíčové trojky půlminutu před koncem. Bojan Bogdanovič se pod výhru podepsal 17 body, Darren Collison 14 body. Chicago padlo podesáté za sebou, nestačilo mu 19 bodů Krise Dunna.

Obrat Indiany v zápase s Chicagem:

Orlando muselo vítězství proti Atlantě vybojovat v prodloužení, kde zápas završilo na 110:106. Pětiminutovku navíc mu zařídil rozehrávač D. J. Augustin trojkou šest vteřin před koncem základní doby. Evan Fournier vévodil všem střelcům na ploše 27 body, zápas pro něj však skončil dřív po dopadu na nohu spoluhráče Nikoly Vučeviče. Aaron Gordon ho podpořil 24 body a 15 doskoky, Vučevič 22 body a 16 doskoky. Jonathon Simmons nastřílel 15 bodů.

Dennis Schröder vedl Hawks 26 body a sedmi asistencemi, ani jeho výkon však šestou výhru v sezoně nezajistil. Taurean Prince se postaral o 19 bodů a Tyler Cavanaugh zapsal 13 bodů.

Výsledky NBA

Cleveland - Sacramento 101:95

Indiana - Chicago 98:96

Orlando - Atlanta 110:106 po prodl.

Boston - Dallas 97:90

LA Clippers - Minnesota 107:113

Charlotte - Golden State 87:101

Milwaukee - Detroit 104:100

New Orleans - Denver 123:114

San Antonio - Miami 117:105

New York - Memphis 99:88