Průšvihy hloubavého Kermita: skoro smrtící úder i okrádání afrických dětí

Zvětšit fotografii Kermit Washington z LA Lakers na basketbalové kartičce ze 70. let | foto: Archiv MF DNES

dnes 12:12

Kermit Washington nemá v NBA to nejlepší jméno - i pokud necháme stranou vtípky na žabáka Kermita. To on poslal slavnou sportovní značku do kolen. Ač to dnes zní neuvěřitelně, před více než 40 lety měli basketbalisté nálepku zákeřníků lačnících po krvi. I jeho vinou. Nyní se Washington připomněl, zase průšvihem. Čeká ho vězení za zneužití charity.