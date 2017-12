Malý jogín ve světě velkých: Musím využít, že mě na nohách nestíhají

Češi, jak to parkujete? diví se americký nováček Sebevědomí bude Kendrick potřebovat také za volantem luxusní limuzíny, se kterou se chystá vyrážet i do Prahy, za doprovodu některých spoluhráčů. „Je to tu hodně jiné než řídit v Americe. Silnice jsou tu užší, ale celkem to ujde,“ hodnotí své dosavadní zkušenosti Ray, který se však nad jednou věcí stále hodně podivuje. „Parkování, to je tady šílené. Řidiči tu zaparkují, kde je napadne, zastaví klidně našikmo přes dvě místa najednou a prostě odejdou,“ kroutí hlavou chlapík, který v případě tuzemských nesnází překvapivě nevolá českým spoluhráčům, ale kolegovi ze svého newyorského rodiště Eugenu Lawrenceovi. Pokud by se chtěl dozvědět ještě víc o složitostech života amerických basketbalistů v Evropě, mohl by si prolistovat knižního průvodce, jejž právě pro hráče působící v zahraničí před časem vydal nynější pardubický kormidelník Levell Sanders. „Ještě jsem o té knize neslyšel, ale zajímala by mě.“ Kendrick Ray však není živ jen basketbalem. Jako své zájmy a koníčky uvedl paintball, turistiku a jógu. Zatímco k paintballu se se spoluhráči ještě nedostal, pochůzek po Praze už absolvoval řadu. Vyrazil třeba na Petřín a po hlavním městě už při její návštěvě provedl i přítelkyni. „A jóga? Tu provozuju každý večer, než jdu spát. Sleduju různá videa na YouTubu a hodně mi to pomáhá,“ podotýká střelecky disponovaný jogín.