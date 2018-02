Záhadné tříslo Jordanova favorita: bolí už měsíce, lékaři důvod neznají

Podle klubových lékařů byl přitom Leonard prohlášen za zdravého, problém nenašli. Zatím to vypadá, že v letošním ročníku u něj zůstane zapsáno pouhých devět odehraných zápasů.

Poslední z nich odehrál 13. ledna a od té doby znovu rehabilituje. Zdroje blízké klubu tvrdí, že zranění šestadvacetiletého křídelníka se nemůže zhoršit, ale Leonard není ochotný hrát přes bolest.

Kawhi přitom není žádný uplakánek, v minulosti několikrát nastupoval na hranici sebeobětování.

Po jednom z posledních tréninků Spurs prohlásil trenér Gregg Popovich, že by byl překvapený, pokud by se v letošní sezoně vrátil Leonard do sestavy.

Jeden z nejlepších celků posledních dvou dekád se tak zjevně připravuje na to, že letošní ročník dohraje bez své hlavní opory.

„Už nám nezbývá moc utkání do konce základní části a Kawhi pořád není připravený hrát. I kdyby se dal brzy do pořádku, je riziko nasadit někoho do sestavy takhle těsně před play-off. Bylo by to pro nás těžké rozhodnutí, proto se snažím být co nejupřímnější. Byl bych překvapený, kdyby v této sezoně nastoupil,“ prohlásil Popovich.

Spurs i bez Leonarda hrají znovu letos skvěle a drží se na třetí příčce Západní konference s bilancí 36 výher a 25 porážek. Bez rodáka z Kalifornie však budou těžko v play-off konkurovat nabitým týmům Golden State Warriors a Houston Rockets.

Kolem zranění jednoho z elitních ligových obranářů, ale také vynikajícího ofenzivního hráče, kterého například Michael Jordan považuje za nejlepšího současného basketbalistu vůbec, panují od začátku sezony dohady a spekulace.

Zdroje ESPN před několika týdny dokonce tvrdily, že zdravotní potíže způsobily napětí mezi Leonardem a vedením klubu. Je tedy možné, že bude jedna z největších hvězd soutěže požadovat v blízké době výměnu. Generální manažer R. C. Buford tehdy tyto spekulace rázně popřel.