Tichá hvězda si stěžuje. Opustí nejprofesionálnější klub Ameriky?

Pod legendárním trenérem Greggem Popovichem a generálním manažerem R. C. Bufordem zažívají Spurs výjimečně úspěšná léta. Vyhlášený profesionalismus klubu zahrnuje i velmi opatrný postup v případě zranění hvězdných hráčů.

Zdroje blízké šestadvacetiletému křídelníkovi však prozrazují, že je Kawhi Leonard velmi nespokojen s postupy Spurs ohledně jeho zraněného stehna, které ho vyřadilo z většiny dosavadní sezony.

„Mezi vedením Spurs a Kawhim není vůbec žádný problém. Od prvního dne rehabilitace obě strany komunikují perfektně a hledají nejlepší možná řešení pro brzký návrat Leonarda na hřiště,“ popřel spekulace Buford.

Potvrzuje však, že celá situace je velmi nepříjemná jak pro tým, tak pro samotného hráče.

„Pro všechny je to složité a nejhorší to musí být pro Kawhiho. Je to elitní hráč, který nemůže hrát naplno. Je to složité pro tým, kterému chybí největší lídr. Nepříjemné je to i pro náš realizační tým, který je znám tím, že hráče dává do pořádku velmi rychle. Kawhiho rehabilitace zatím neběží tak, jak bychom si představovali,“ pokračuje Buford.

Leonard chyběl v prvních 27 utkáních základní části svého týmu a zatím nastoupil pouze v devíti.

Minulý týden ho Spurs uprostřed série zápasů venku poslali rehabilitovat zpět do San Antonia. Sám hráč během rehabilitace několikrát naznačil, že nechce hrát přes bolest a Spurs se rozhodli kompletně ho doléčit.

„Považujeme se za jedny z největších expertů v léčení svalových potíží. U Tonyho Parkera to fungovalo perfektně, ale u Kawhiho to nešlo tak hladce,“ připomíná Buford květnové zranění Parkera, který si šlachu u stehenního svalu dokonce natrhl, a přesto už teď bez problémů hraje.

Leonard se jako číslo patnáct z draftu v roce 2011 stal rychle jedním z nejdominantnějších hráčů v celé soutěži, když byl dvakrát zvolen do nejlepší pětky celé ligy, dvakrát byl nejlepším obráncem ročníku a v roce 2014 byl dokonce zvolen nejužitečnějším hráčem finálové série.

I přes omezený čas, který letos Leonard strávil na hřišti, se Spurs jako už tradičně semkli a s bilancí 32 výher a 18 porážek jsou na třetí příčce Západní konference.

Spurs poprvé odhalili Leonardovo zranění 30. září, kdy prohlásili, že hráč bude chybět na všechny přípravné zápasy. Poté, co Leonard vynechal prvních deset utkání základní části se nechal trenér Popovich slyšet, že se zranění hojí pomaleji, než čekal, a že podobné komplikace u zranění stehna nikdy neviděl.

„Co je divné je to, že Tony Parker měl stejné zranění, ale ještě horší a hojí se daleko lépe,“ řekl na konci listopadu Popovich.

Poprvé v sezoně mohli fanoušci vidět výtečného obranáře v polovině prosince proti Dallasu. Odehrál jen 16 minut a Spurs ho nadále nechávali odpočívat v utkáních jdoucích rychle za sebou a nedovolili mu hrát hodně minut.

Na začátku ledna si Leonard lehce zranil rameno a vynechal kvůli tomu následující tři utkání, načež se vrátil na hřiště a proti Denveru zaznamenal 19 bodů za 28 minut. Z ničeho nic ho ale najednou Spurs poslali rehabilitovat domů.

Kawhi Leonard na začátku roku proti New Yorku:

„Na takové úrovni musíte plně důvěřovat svému tělu, a to Kawhi v tuhle chvíli nedůvěřuje. Myslíme si, že ještě není připraven, proto mu dáváme více času,“ řekl na následné dotazy Popovich.

Ovšem je také možné, že vztahy mezi San Antoniem a Leonardem jsou mnohem horší. A třeba je na spadnutí odchod hvězdného křídelníka.

„Podle mých zdrojů dokonce Kawhi přemýšlí o tom, že by požádal o výměnu,“ prohlásil totiž v televizním pořadu First Take bývalý hráč a nyní expert sportovní televize ESPN Jalen Rose.

„Důvod je jasný. San Antoniu se za dobu, co je Leonard hlavní hvězdou, nepodařilo přilákat mu žádnou hvězdnou pomoc. Vždy se mluví o Spurs jako o zájemcích, nikdy ale nikoho pořádného nezískali. LaMarcus Aldridge je solidní hráč, ale není to superhvězda,“ pokračuje Rose.

„Když jdete do San Antonia, víte, že nic nebude po vašem. Všechno rozhodne trenér Popovich. Ten je skvělým trenérem, ale tohle může některé hráče odrazovat. Nedivil bych se, kdyby byl Leonard od příští sezony v jiném týmu,“ dodal Rose, který je ale známý svými občasnými neopodstatněnými prohlášeními.

Vystoupení Jalena Rose:

V 41 utkáních bez Leonarda Spurs nasbírali 27 výher a zřejmě v poklidu postoupí do play-off. Nejdůležitější je tak pro ně mít svou hvězdu v plné formě a v dobré náladě až v dubnu na začátku vyřazovacích bojů.