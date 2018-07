Leonarda ulovilo Toronto. Spálilo kvůli němu mosty k DeRozanovi

Kawhi Leonard odehrál v minulém ročníku NBA kvůli zranění kvadricepsu jen devět utkání. I když dostal od klubových lékařů svolení k návratu, pokračoval v léčbě a nepomohlo ani přesvědčování spoluhráčů, aby se opět připojil k týmu.

O nejužitečnějšího hráče finálové série z roku 2014 se zajímala řada týmů včetně Los Angeles Lakers, Bostonu, Clevelandu a Philadelphie. Sedmadvacetiletý Leonard nakonec zamíří do Toronta.

Raptors podle zpráv ESPN s texaským týmem vyjednávali už skoro dva týdny, v pondělí o možném trejdu informoval za ESPN novinář Brian Windhorst, během noci z úterý na středu amerického času začal trejd nabírat reálné obrysy.

Dosavadní oporu kanadského týmu DeMara DeRozana výměna zaskočila, protože byl prý nedávno ujištěn, že v Torontu zůstane. „Něco vám řeknou a výsledek je jiný. Nedá se jim věřit. Chybí tu loajalita. Hned vás prodají prakticky za nic,“ napsal na sociální síti čtyřnásobný účastník Utkání hvězd NBA.

Raptors se pouští do podobného rizika, jaké podstoupilo Oklahoma City. To mělo zprávy, že nespokojený křídelník Indiany Paul George chce odejít jen do Los Angeles Lakers a po sezoně tam hodlá podepsat smlouvu. Nakonec však v Oklahoma City zůstal. Stejná prohlášení putují do médií z okolí Leonarda.

Díky trejdu bude moci Toronto nabídnout Leonardovi za rok pětiletý kontrakt v hodnotě 190 milionů dolarů, maximální nabídka ostatních klubů může být na čtyři roky za 141 milionů dolarů.

Osmadvacetiletý DeRozan, který se stane novou hlavní postavou San Antonia, má kontrakt ještě na tři roky za 83 milionů, po dvou letech sám může smlouvu ukončit. V Torontu strávil devět sezon, působil tu od draftu 2009. Nyní poprvé v profikaréře změní dres.