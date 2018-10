Velkou cenu Brna rozsvítí hvězda, Železná lady z Maďarska

Pětašedesát tisíc korun (dva a půl tisíce eur) museli vytáhnout z kasy pořadatelé Velké ceny Brna v plavání v krátkém bazénu za to, že jim účast na jejich mítinku přislíbila největší ženská plavecká osobnost současnosti.

Nebudou to však rozhodně jediné peníze, které si Katinka Hosszúová, zvyklá vydělat jenom na odměnách za jeden rok i přes milion dolarů, z Brna odveze. Vzhledem k předpokladu, kolik disciplín zde vyhraje a kolikrát posune hranici rekordu závodu, může být nakonec výsledná částka pro ni až trojnásobná.

Devětadvacetiletá rodačka z Pécse se totiž v Brně rozhodla dostát své pověsti Železné lady, jak se jí v bazénu říká, a závodit na všech tratích, které v programu 50. ročníku závodu jsou.

„Hvězdy jejího kalibru si výkony umí rozložit tak, že v rozplavbách překonají rekord poprvé a ve finále podruhé, takže vydělají dvakrát. My to jako pořadatel bereme, je to jejich plus,“ řekl Zdeněk Tobiáš, ředitel mítinku.

Velká cena Brna v plavání Rozplavby začínají v sobotu i v neděli vždy v 9 hodin, finálové bloky o délce zhruba 90 minut pak startují vždy v 17 hodin.

Hlavními závody jsou 200 metrů volný způsob mužů i žen a 200 metrů motýlek a 100 metrů polohový závod mužů.

Vítěz individuálního závodu bere 1 000 korun, za překonání rekordu mítinku je 5 000 korun.

Hosszúová by měla v Brně absolvovat 34 startů, hned 11 jejích přihlášených časů (jde o aktuální výkony, ne o osobní maxima) má lepší hodnotu než rekordy Velké ceny.

Mimo šanci vydělat si to také znamená, že největší ozdoba nejen této akce, ale i plavecké zimní sezony v Česku z vody za Lužánkami prakticky nevyleze. Trojnásobná olympijská vítězka z Ria je nejvšestrannější závodnicí současnosti.

Zástupci plavecké Komety Brno ji prostřednictvím manažerky s konkrétní nabídkou oslovili před dvěma měsíci, plány ale spřádali zhruba rok a půl.

„Komunikovali jsme se zástupci Chada le Close, Adama Peatyho nebo Antona Čupkova. Dávali jsme najevo, že nám na obsazení 50. ročníku velmi záleží a že chceme to nejlepší. Prioritou pro nás ale pořád byla Hosszúová. Jistotu jsme získali před dvěma týdny,“ podotkl Jiří Vlček, mluvčí závodu.

Čísla Katinky Hosszúové 82

medailí má jenom z olympijských her a mistrovství světa a Evropy. 7

aktuálních světových rekordů nese její jméno, jsou to tratě v krátkém i dlouhém bazénu. 4

krát startovala na olympiádách, drží nepřetržitou sérii účastí od Atén v roce 2004.

Na začátku října ještě Brňané byli obletovanou plavkyni sledovat na Světovém poháru v Budapešti, kde je potěšila svými výkony a dobrou psychickou pohodou. Jarní bouřlivý rozchod s trenérem a manželem v jedné osobě, kdy se veřejně propíralo i hodně špinavé prádlo, na ní prý viditelné stopy nezanechal.

Momentálně už Hosszúová trénuje ve skupině trenéra Árpáda Petrova, který do Brna se svými závodníky na náklady organizátorů rovněž dorazí.

„Neměli žádné přemrštěné požadavky,“ uvedl Vlček. Jediným zdůrazňovaným přáním ze strany maďarské sportovní celebrity bylo vyčlenění samostatné klidové místnosti, kde by Hosszúová mohla stranou od okolního ruchu mezi závody odpočívat. „Otázkami na to, kde bude Katinka bydlet, nás zahrnuli i lovci autogramů, ale těm jsme z pochopitelných důvodů nevyhověli,“ dodal Tobiáš.

Hosszúovou si pamatuje z mládežnického závodu Májové Brno, kde od roku 2001 stále drží jeden z rekordů. Úspěchu jubilejního ročníku podřídili činovníci Komety Brno i organizační náležitosti. Ze skromných podmínek bazénu na Lesné přešli za Lužánky, kde tamní „padesátku“ přepaží speciálně složenou stěnou. Umožní jim to na jedné straně závodit a za stěnou ve zbytku bazénu nechat plavce připravovat nebo odpočívat mezi jednotlivými starty. Přihlášku si podalo 600 zájemců, do startovní listiny se vešlo 517 z nich.

Na českém území bude Velká cena jediným nominačním závodem pro prosincové mistrovství světa v Číně. Z různých důvodů (příprava, svatební cesta, již splněný limit, start na olympiádě mládeže) se z české špičky nezúčastní Barbora Závadová, Simona Baumrtová-Kubová, Tomáš Franta, Petra Chocová a Barbora Seemanová.