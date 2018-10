Bazén, medaile a ledová lázeň. To byl víkend hvězdné Hosszúové v Brně

„Slyšela jsem, že stěnu v polovině bazénu, abychom měli pětadvacítku na závodění, tady místní lidé stavěli 14 hodin. Udělalo na mě dojem, že byli schopni to takhle nachystat,“ povídala největší hvězda světového plavání po sobotním finálovém bloku.

Zalezlá v tmavém koutku vedle bazénu, kde jí organizátoři z Komety Brno udělali soukromí a donesli jí pro rychlou regeneraci ledovou lázeň, působila Hosszúová jako „běžná“ závodnice, ne jako jediný plavec na světě, který je schopen si za rok na odměnách vydělat přes milion dolarů.

Dokáže to proto, že často obsazuje všechny disciplíny mítinků, jichž se účastní. To předvedla i v Brně.

V sobotu z deseti startů vyhrála maďarská šampionka osm, jednou dohmátla čtvrtá a jednou šestá. V neděli se scénář opakoval, vyhrála čtyři ze šesti startů.

„Neumím si představit, že bych její program absolvovala taky,“ přiznala bez rozpaků Anika Apostalonová, jedna ze dvou žen, které Hosszúovou v sobotu porazily. Apostalonové se to povedlo na trati 50 metrů volným způsobem, vyhrála ji v českém rekordu 24,09 vteřin.

Jinak Hosszúová trávila svůj čas mezi bazénem, stupni vítězů, kam si chodila pro medaile, a nafukovací vanou s ledovou vodou.

„Když jsem se v roce 2009 stala mistryní světa, myslela jsem si, že musím vyhrávat všechno. Dávno ale vím, že to tak není a ani nemůže být. Závody jsou těžké pro mne stejně jako pro jakoukoliv holku ve vedlejší dráze,“ usmívala se Hosszúová.

Do bazénu skákala každých deset až patnáct minut. „Taky jsem unavená,“ přiznala bez rozpaků. „Některé trati chodím vyhrát, některé jdu tréninkově, někde mi jde hlavně o dosažený čas, někde o pocit. Nemám takové ego, abych si myslela, že jsem neporazitelná. Musíte si zažít i ten pocit být poražen,“ rozpovídala se.

Za Lužánkami se jí vrátily některé vzpomínky na dobu, kdy zde plavala jako školačka na Májovém Brně.

„Je hezké si ty časy promítnout v paměti. Díky mému těžkému programu zde je to namáhavé, ale skutečně i pěkné. Vybavilo se mi, kde jsem tehdy u bazénu seděla, všechno,“ líčila maďarská plavkyně, přezdívaná kvůli své nezdolné výdrži Železná lady.

Právě proto, že si závody v Brně pamatuje, si Velkou cenu vybrala jako svoji zastávku mezi Světovými poháry a na cestě do Asie, kde zůstane až do prosincového mistrovství světa v Číně. Zapadla jí ideálně do programu.

Nadšení byli i pořadatelé z brněnské Komety. Pohled na Hosszúovou, jak v pravidelných intervalech leze z bazénu a stoupá po schůdcích ke stupňům vítězů, jim maximálně vyhovoval. „Navíc zde padají parádní časy. Hloubka vody tady za Lužánkami dělá svoje. Věříme, že si plavci mezi sebou kladnou zkušenost předají a tenhle ročník nám pomůže i do budoucna,“ pochvaloval si ředitel závodu Zdeněk Tobiáš.

Spokojená byla i jejich hvězda, jíž za start v Brně zaplatili v přepočtu 65 tisíc korun. Uvědomovala si, že na Velké ceně v Brně byla velkou atrakcí. „Pokud obsadím tyto takzvaně malé závody, kde jsou i děti, snažím se jim něco odevzdat. Mohou si prohlédnout moji rozcvičku, vidět mě na vlastní oči. Snad je to inspiruje,“ zadoufala.