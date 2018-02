Vůbec nestřídá, jen se schovává. Norgrenová už laufařku Smutnou štve

Švédka ji podobně těsně porazila i před týdnem na slavné Marcialonze a Smutná si teď na její adresu ulevila.

„Většinu závodu se schovává vzadu, vůbec nestřídá. Jenom když je sprint, tak si vyjede dopředu, vyhraje ho a zase se schová. Nepřijde mi to moc sportovní vůči ostatním, ale holt má takovou taktiku. Před sezonou řekla, že chce vyhrát všechny závody, tak se o to asi snaží za každou cenu,“ povzdychne si lyžařka.

Skoro celý závod jelo pohromadě více žen, šestice. Jak vám tahle situace na trati vyhovovala?

Moc ne, protože jsme si říkali, že když bude sněžit, nebude sníh ve stopě a bude to rychlé, zkusíme útok. Jenže se jelo hodně pomalu, až na posledních pět kilometrů. Takže k tomu plánovanému úniku bohužel nedošlo, holky zezadu by mě stejně dojely, bylo by to zbytečné.

Útok a snaha o roztrhání skupinky přišly až v závěru závodu. Bylo to vaším cílem?

Tam začala útočit Britta, která asi věděla, že se blíží zezadu nejrychlejší muži. Já to nevěděla, až pět kilometrů před cílem jsem je viděla na stadionu v Cortině. Bylo dobře, že nás dojeli, aspoň se to roztrhalo a nejely jsme v šesti do cílové rovinky. Zbyly jsme já a Britta. Já jsem chtěla ještě před cílovou rovinkou jít před ní, ale jak to zjistila, tak ještě zrychlila. Nechaly jsme to tedy až na posledních sto metrů, kde to dopadlo, jak dopadlo.