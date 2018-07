McEnroe v sukni. Myslíte to vážně? křičela Češka na rozhodčího

Prásk! Nakvašená tenistka švihla do míčku a poslala ho rázně pryč z kurtu číslo 16. Věru, pořádně se proletěl. Siniaková do něj vložila veškerý svůj vztek. Pocit křivdy musel jít ven.

„Are you serious?“ zlobila se o chvilku dřív na sudího trůnícího na rozhledně a připomněla proslulou hlášku božského amerického darebáka Johna McEnroea z mače proti Tomu Gulliksonovi v roce 1981 - You cannot be serious!

„Myslíte to vážně? Jak jste mohl nevidět ten aut?“ láteřila. Podobně jako v prvním kole proti Američance Vandewegheové se obdivuhodně zvedla za stavu 2:5 ve třetím setu. Teď vedla 7:6 a podávala.

Zdálo se, že srovná na 30-30 a ocitne se dva fiftýny od vítězství. Jenže rozhodčí po výměně mlčeli. Džabúrová vzápětí díky brejku dotáhla na 7:7. Načež Siniaková vypěnila. Prásk!!!

Už předtím naštvaně napálila balon do plachty a praštila raketou do pásky, takže dostala varování. A očekává pokutu, třetí ve své kariéře.

„Všichni viděli, že jsem měla pravdu,“ hájila se. „Na všech kurtech bohužel není jestřábí oko.“

McEnroea připomněla svou hubatostí, bravurními zásahy na síti i zuřivou bojovností, s níž odmítala prohrát. Někoho může její chování pohoršovat, jiné diváky tryskající vášně baví.

„Myslím, že lidi láká show. Jsem ráda, že mi někteří fandí. Třeba při tříhodinovém zápase proti Vandewegheové mi přála půlka publika,“ konstatovala s potěšením.

Ne, netouží se nějak záměrně natlačit do role rebelky. „Vždycky budu výbušná. Když jsem uzavřená, vypadám prý jako chodící mrtvola, která se nesnaží,“ vysvětluje. „K mé hře emoce patří, můžou mě vyhecovat. Jen musejí mít své meze. A hlavní je pro mě vědomí, že jsem na dvorci nechala všechno.“

Skutečně dobíhala i zdánlivě ztracené míče. Rvala se posléze i po boku Krejčíkové ve čtyřhře. Těšila se, že se pořádně vyspí. Vždyť hned ráno musí zpátky do All England Clubu, aby před polednem londýnského času vyzvala v dalším klání Italku Giorgiovou.

Pavouky turnaje Muži

Ženy



„Jsem trochu zaskočená, že nás dali hned na první rundu,“ řekla. „Ale zkusím se připravit, abych byla ready. Kondici mám dobrou. Ještě se nestalo, že bych na ni dojela.“

V pátek její fyzička projde drsnou prověrkou. Pakliže v ní blonďatá slečna obstojí a odolá očekávané palbě Giorgiové, dostane se jí přitažlivé odměny. Poprvé v kariéře se podívá do grandslamového osmifinále.