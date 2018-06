Hektické týdny grandslamové vítězky. Stále to vstřebávám, říká Siniaková

Siniaková o (ne)oblíbených površích S Barborou Krejčíkovou dominovaly Roland Garros. Přesto antuku ani po vítězství ve čtyřhře grandslamu nezařadí Kateřina Siniaková do kolonky oblíbené povrchy. Podobně mluví i o blížícím se Wimbledonu, jenž se odehraje na velmi specifické trávě. „Věřím, že můžu být dobrá i na trávě. Dokážu se přizpůsobit, ale stále to není nejoblíbenější povrch, tím je jednoznačně beton,“ tvrdí Siniaková. „Pohyb na trávě mi nevadí. Když je ale špatné počasí, klouže to a je to hodně nepříjemné. To si určitě nepřeju.“ V Londýně Siniaková zatím nepřešla ve dvouhře třetí a ve čtyřhře druhé kolo.