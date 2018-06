Siniaková a její grandslamový progres: Proti Báře to zase bude na krev

Melbourne, Paříž, Londýn, New York. Čtyři posvátné tenisové štace, čtyři nejtěžší turnaje ze všech. Kateřina Siniaková je aktuálně na „půlkulaté“ metě, u Seiny hraje svůj 15. grandslam. A připsala si na něm dvě výhry - víc zatím nikdy nezvládla.

Ve 3. kole byla jen na Wimbledonu 2016.

„Nemyslím, že by to na grandslamu bylo těžší. Ono i záleží na tom, jak se všechno sejde,“ připomíná nevyzpytatelnost losů. „Asi to byla spíš otázka času. Abych si víc věřila a šla do toho.“

Rok 2017 pro ni byl až moc jednotný: na všech čtyřech akcích končila po 1. kole. Na úvod vyfasovala třeba Němku Görgesovou či Ukrajinku Svitolinovou. Pořád se učila. Jako každá mladší tenistka.

„Byla to i mentální záležitost, protože jsem chtěla něco uhrát - a pak mě to svazovalo. Teď mám nahráno a doufám, že to je začátek. A že se bude dařit ještě víc,“ říká v Paříži.

Začala nečekaným triumfem nad „supermámou“ Azarenkovou, ve 2. kole otočila mač proti Kozlovové z Ukrajiny. „Doufám, že to jde dobrým směrem. Mám obrovskou radost, že jsem konečně nějaké kolo vyhrála, že jsem to vybojovala,“ řekla majitelka dvou WTA titulů. „Na začátku jsem se přece jen trápila s prvním servisem, možná byly trochu vidět i nervy, obě jsme s tím bojovaly.“

Kateřina Siniaková v souboji s Viktorií Azarenkovou.

I přes tíži okamžiku se musela smát, když ji potrápila antuka. „Asi třikrát jsem hodila rybičku,“ bavila se. „Dělala jsem si srandu, že možná neumím běhat, když to vadí jenom mně. Mají jenom síť, která to ani nezamete. Chtěla jsem, aby to rozhrabali, proto jsem si chtěla zavolat supervizora.“

Běhat umí, s raketou to zvládá taky. A nyní ji čeká ještě těžší soupeřka - po všech směrech.

Třetí kolo proti Barboře Strýcové nabízí další z várky ryze českých měření. „Budou to velké nervy, další dlouhý a těžký zápas. Minule to bylo úplně na krev. Zkusím se dát do kupy a předvést třetí dobrý výkon,“ hecuje se Siniaková.

Strýcová zatím ve vzájemných duelech vede 2:1, naposledy uspěla loni ve čtvrtfinále turnaje v Praze. Bude to souboj nejen dam se stejnou národností, ale také sportovkyň podobného ražení. Nečekejte žádný klídek, naopak. Emotivní jsou obě dost.

„Jsme obě velké bojovnice,“ říká Siniaková. „Očekávám další dlouhé výměny, bude to i o hlavě. Ale nejen proto, že je Češka. Tady už je psychicky náročný každý duel. I druhé kolo bylo.“

A ještě něco je spojuje: Strýcová ani Siniaková v posledních týdnech zrovna nezářily - ani jedna ovšem nepanikařila. A na Roland Garros se jim to vyplácí.

„I když jsem v Madridu a v Římě prohrála, herně jsem se cítila líp. Vzhledem k tréninkům jsem věřila, že to musí přijít. Jsem ráda, že to přišlo tady,“ pronesla Siniaková; slova Strýcové byla prakticky totožná.

Pozitivní pro český tenis je, že minimálně jedna z nich projde do osmifinále. Což je něco, co grandslamová učednice Siniaková ještě nezažila.