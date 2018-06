Siniaková: Bára chválila? To slyším ráda. Musím makat a výsledky přijdou

Při jejím věku a nadaní rozhodně ano. Však i vítězná Barbora Strýcová říkala: „Katka je pro mě velká hráčka.“

Což Siniakovou pochopitelně těšilo. „To ráda slyším,“ poděkovala na dálku. „Hodně jsme teď spolu trénovaly, všechny zápasy byly vyrovnané – a těžké. Mohla jsem dnes vyhrát víc gamů. Byly tam pěkné výměny, dobrý zápas. Musím ještě makat a výsledky přijdou.“

Na kurtu bývá hodně emotivní, zároveň si však uvědomovala, že se do této fáze grandslamů nedostává pravidelně. Proto ji výsledek neposlal do deprese.

„Hledám v tom pozitiva. Vždycky jsem na grandslamech vyletěla v prvním kole a tohle je pro mě nové,“ řekla.

„Jasně, hrozně mě to mrzí. Bára je těžká soupeřka, ale určitě to hratelné bylo. Věřila jsem, že zvítězit můžu. Na druhou stranu, třetí kolo jsem hrála teprve podruhé v životě, je to pro mě pozitivní.“

Ovázané stehno ji netrápilo. Neuškodilo jí prý ani to, že ve čtvrtek absolvovala hned dva duely – v deblu a mixu.

„Určitě jsem byla ready, na nic si nestěžuju,“ uvedla 22letá Siniaková. „Cítila jsem se čerstvá. Kdybych ležela dřív v posteli, možná by to mohlo být dneska ještě lepší, ale na kurtu jsem se cítila OK. Spíš herní krize. I když jsem skvěle začala, pak to bohužel nešlo podle plánu. Musím se poučit. Snad budu mít šanci to Báře vrátit.“

Aby se tak mohlo stát, bude nabírat v Paříži ještě další zkušenosti. S jinou Barborou (Krejčíkovou) obhajují deblové semifinále. Po boku Jamieho Murrayho, bratra hvězdného Andyho, si pak premiérově vyzkoušela také mix.

„Trochu sranda,“ přiblížila. „Bez tlaku, pohodička. Užila jsem si to. Doufám, že si ještě zahraju mix s bráchou.“

Její mladší sourozenec už ji přerostl na centimetry, tenisově ale z rodiny stále zůstává nejproslulejší slečna Kateřina. Páteční porážce navzdory.