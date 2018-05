Siniaková vyhlíží Kvitovou: Péťa je hrozně fajn. A diváci si to užijí

Na krajanky bývá Petra Kvitová většinou jako saň. Než letos 4. dubna podlehla v Charlestonu Kristýně Plíškové, vyhrála nad nimi famózních 24 duelů za sebou.

„Je skvělá hráčka a že má takovou bilanci, to je neskutečné. Ale já chci vyhrát, dám do toho všechno. Uvidíme, jestli se tahle bilance změní,“ usmála se Siniaková.

Kvitovou bude chtít potrápit co nejvíce, byť ani ona duely proti Češkám nevyhledává. „Je to proti nim těžké, s holkama se znáte. Ale tady je to super pro turnaj i pro diváky. Uvidí nás proti sobě a jedna Češka určitě postoupí,“ říká turnajová osmička Siniaková.

S Kvitovou si spolu zahrály extraligu za Spartu, Siniaková byla i v kádru českého týmu pro Fed Cup, který nedávno v Německu vybojoval postup do finále. Sblížily se? „Je pravda, že jsem se teď viděly častěji. Párkrát jsme spolu i trénovaly. Myslím, že si rozumíme, Péťa je hrozně fajn. Takže odpověď je ano,“ mrkla Siniaková.

Ve vzájemném utkání to bude premiéra. A mohla by být docela atraktivní.

„Péťa hraje skvěle z ruky, výborně servíruje. Bude to od ní rychlé. Budu se snažit ji rozběhat,“ plánuje Siniaková. Kvitová při rozhovoru o pár desítek minut dříve očekávala prakticky totéž: „Káťa se snaží hrát hodně rychle, agresivně. Taktické vymýšlení asi úplně nehrozí a když to bude hodně lítat, nebude na něj ani prostor.“

Obě Češky mají ve Stromovce podporu od rodiny. Obě myslí vysoko - Kvitová logicky, neb je nejvýše postavenou hráčkou turnaje, a Siniaková kvůli víře ve vlastní schopnosti: „Pořád na sobě pracuju, trénuju. Myslím, že na to mám.“

A proti tenisovým osobnostem umí, však už zdolala i Marii Šarapovovou.

„Jak se říká, líp se hraje nahoru, než když obhajujete svoji pozici,“ pronesla Siniaková. „Jasně, bude to těžké. Hlavně doufám, že to bude dobrá podívaná.“