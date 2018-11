Jistá domácí premiéra. Na tenhle zápas nezapomenu, řekla Siniaková

ZPRAVODAJSTVÍ Češky vedou nad USA po sobotě 2:0

Američanku Riskeovou přehrála Siniaková 6:3 a 7:6 (7:2). Na kurtu se zdržela hodinu a 38 minut. Rychlé protažení, krátká regenerace, tisková konference a šup na týmovou večeři.

Kvapík Češkám ale nevadí. Vždyť po sobotních dvouhrách vedou nad USA 2:0. Strýcová a Siniaková zajistily tři mečboly. Pokud v neděli přidají třetí vítězství, po 33 letech porazí americké tenistky a získají za posledních osm roků už šestou trofej.

„Jsem opravdu ráda, že se mi povedlo vyhrát,“ líčila Siniaková, jež při absenci nachlazené Petry Kvitové platí za týmovou jedničku.



A byla to jistá domácí premiéra kudrnaté slečny. Ač Sianiková naskočila ve Fed Cupu už do šestého duelu (tři debly a tři dvouhry), očekávala výraznější nervozitu. Vždyť ještě nikdy v takové atmosféře nehrála. „Byl to zážitek nastoupit na kurt,“ řekla Siniaková.

Více než čtrnáct tisíc diváků jí nakonec dodávalo obří podporu. „Cítila jsem ji od začátku až do konce,“ přiznala Siniaková.

Dosud Češka s ruskými kořeny naskočila do dvouhry v týmové soutěži pouze loni na Floridě. Shodou okolností také proti Američankám. Tehdy si připsala porážku a vítězství.



„Pořád jsem čekala, že na mě padne nervozita, ale ona nepřicházela. Mám to tak při každém zápase a teď jsem to očekávala ještě větší,“ domýšlela. „Jsem ráda, jak jsem zápas zvládla.“

Pochvalu si vysloužila i od kapitána Petra Pály. „Ač byl žebříčkový rozdíl nejvýraznější (Siniaková 31., Riskeová 63.), šlo o to otevřený duel. Jsem rád, že ho Katka zvládla.“

Další příležitost může Siniaková dostat v neděli proti o tři roky mladší Keninové. Duel týmových jedniček by měl začít v pravé poledne. Leč kapitán hodinu před zápasem může nahlásit případné změny sestavy.

Ve hře nadále zůstává start Petry Kvitové, jež sobotní dvouhry sledovala v české lóži. „Neměl jsem s ní vůbec možnost mluvit. Na týmové večeři si řekneme, jak zítra nastoupíme,“ řekl Pála.