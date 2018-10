České královny deblu jsou už zase spolu: Nám stačí tři minuty. I míň!

„Na plese už jsem nebyla hodně dlouho,“ vzpomíná Kateřina Siniaková. Tedy míněno na takovém, který si představí většina lidí - protože jinak s parťačkou Barborou Krejčíkovou zrovna vstoupily na velký tenisový bál.

S dalšími čtrnácti dámami v úterý v Singapuru vyrazily na setkání s médii a následný slavnostní los čtyřhry Turnaje mistryň. „Je to super. K ženám patří, že se můžou takhle obléknout a namalovat,“ pochvalovala si Siniaková ne zrovna typický outfit. Co do módy se snažily všechny účastnice. Co do tenisu vyčnívaly právě tyhle dvě Češky.

Od nadějných teenagerek došly do velkého světa profesionálek - a ve čtyřhře letos září jako hvězdné nebe. Vyhrály Roland Garros i Wimbledon. Byly zvoleny nejlepším párem roku a navrch je už jasné, že rok zakončí i v pozici páru číslo jedna.

Český pár s trofejemi za vítězství na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Ta poslední informace k nim na poměry 21. století doputovala poněkud oklikou. „Byla jsem už tady v Singapuru a dozvěděla jsem se to úplně náhodou, napsali mi to známí z Česka,“ říká Krejčíková. Siniaková dodává: „A já se to dozvěděla přes Báru. Normálně žebříček moc nesleduju a nevěděla jsem, že padají body (za loňský Turnaj mistryň) už teď. Soustředila jsem se na to, že musíme zahrát dobře - a najednou mi Bára píše. Velké překvapení. Super!“

Ne pokaždé se stává, aby deblový pár stanul na vrcholu společně. Tohle je v tenisové historii případ číslo 14. A logicky chutná lépe. „Ano. Ano,“ zopakuje Krejčíková. „Je moc hezké být v něčem první. Začínaly jsme spolu jako juniorky a netušily jsme, že taková pozice a pocty přijdou.“ Siniaková používá spojení jako „obrovská radost“ či „sen od začátku kariéry“.

Jsou nejlepší v sezoně, první na světě. Ve 22 letech mají pořád vše před sebou... Stop! „Vážím si toho, tenhle rok byl neuvěřitelný, super. Ale ještě není konec,“ říká rázně Siniaková. Nemají dost: „Musíme v tom pokračovat. Cílem je vydržet tam co nejdéle.“

Na rozdíl od singlistek se ve čtyřhře v Singapuru hraje play-off, takže pobyt u rovníku může skončit hned po prvním duelu. Úvodní překážkou bude v podstatě derby, neboť je čeká pár Květa Peschkeová, Nicole Melicharová (Američanka s českými rodiči).

Jejich soupeřky si Turnaj mistryň zajistily až v rámci asijské šňůry, to jedničky K+S měly luxusní načasování. Naposledy spolu hrály na US Open, ale tenisově bok po boku tančí dostatečně dlouho, tohle je neohrozí. I proto si Siniaková mohla dovolit dorazit k rovníku až den před losem.

„Nebylo znát, že jsme spolu nenastoupily dva měsíce. Na to, abychom si na sebe na tréninku zvykly, nám stačí i tři minuty,“ povídá Krejčíková a parťačka ji rozverně trumfuje: „Já jsem chtěla říct, že nepotřebujeme ani minutu!“

Což se na bálu, kde se chyby neodpouští, bude hodit.