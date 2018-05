Povstání v tenisovém chrámu nevyšlo. Siniaková: Neudržela jsem laťku

Ví, co chce: být nejlepší na světě. A první set proti hvězdné Svitolinové na centrkurtu pojmenovaném po Rodu Laverovi přinesl další z náznaků, čeho může být Siniaková jednou schopná.



„Jenže jsem level neudržela. Zklamání je velké,“ litovala 21letá dívka s kudrnatými vlasy. „Od začátku jsme nasadily laťku hodně vysoko. Bylo jasné, že to bude těžké. A zatímco ona přidala, mně se nedařilo pokračovat. Proto to dopadlo takhle.“

Grandslamové lekce bývají poučné, ale kruté.

„Bylo by super být jednou mezi nasazenými. Takhle jsem totiž mohla podobnou hráčku dostat klidně už v 1. kole; vlastně můžu být ráda,“ uznává Siniaková. „Ona má odehráno víc zápasů na podobných kurtech a proti top hráčkám. Ví, co si může dovolit. Já jsem taky chtěla přidat, ale chyběla mi správná rozhodnutí.“

Tohle jsou přesně ta tenisová bojiště, která formují osobnosti. Siniaková už si potvrdila, že může hrát vyrovnané partie, kromě Svitolinové se dřív držela i proti Simoně Halepové.

Jenže hrát, anebo vyhrát, to je, oč tu běží. „Na kurtu se zlepšuju, bylo to snad i vidět,“ říká. „Ale důležité je, že pokud nastoupím takhle dobře a vyhraju set, abych udržela i ten druhý. Aby to nešlo dolů. Ony hrají pořád stejně dobře, celý zápas drží laťku. To bych já potřebovala taky.“

Ve druhém setu si Siniaková vzala přestávku na ošetření, důvodem byl povolený tejp na stehenním svalu: „Potřebovala jsem to stáhnout, ale vymlouvat se nebudu. Neomezovalo mě to.“

Dál tedy platí, že grandslamovým maximem ambiciózní slečny zůstává 3. kolo z Wimbledonu 2016. Letos věří ve víc; třeba i proto, že na turnaji v Šen-čenu zdolala svůj idol Marii Šarapovovou.

„Tam jsem v zápasech vydržela celou dobu,“ dumá. „Dneska byl první set super, ale pak jsem možná chtěla zbytečně rychle vyhrát bod. A proti takovým tenistkám se těžko dotahuje; když vedou, hrají lépe a lépe.“

Na odvety má ještě před sebou spoustu let, ona ale přemýšlí jinak. Ačkoli ji Svitolinová po loňském duelu na US Open vyřadila na grandslamu již podruhé za sebou, říkala: „Nejsem na ni naštvaná, vůbec ne. To já jsem většinou jen sama na sebe.“

Jak teď v tenisovém chrámu, kde pokus o vzpouru rozjela, ale nedotáhla.