Přijede i Nash. Česká matadorka ozdobí cyklokrosový SP v Táboře

Loni se stala prezidentkou komise sportovců UCI.



Závodit ale nepřestala.

Letos se Kateřina Nash účastnila dvou závodů Světového poháru. Ve Waterloo dojela třetí, v Iowě po pádu skončila sedmá.

A i v Táboře plánuje útočit na stupně vítězů.

„Pojede už v sobotu v Kolíně závod Toi Toi Cupu. Netuším, kolikrát se ještě může objevit v Táboře, proto doufám, že se přijde podívat co nejvíc fanoušků. Závody žen jsou teď možná nejdramatičtější a nejkoukatelnější,“ láká šéf českého cyklokrosu Petr Balogh.

Nash letos počet závodů rapidně snížila. Start v Česku pro ni ale zůstává speciální.

„Tábor je pro mě vždycky ještě trochu speciálnější. Pocházím z jižních Čech (z Prachatic), a tak je to pro mě domácí závod s domácí podporou,“ říká Nash.



A její osobní přání?

„Přála bych si bahno. A spokojená budu, když vyhraju,“ má jasno držitelka dvou bronzů z mistrovství světa v St. Wendelu a Bielesu.

V Evropě by poté měla zůstat i na další závod Světového poháru v Koksijde v Belgii.

„Tak jsou věci nyní dané. Pak uvidíme, jak si Katka vše vyhodnotí, zda bude chtít přijet potom na Vánoce a dotáhnout celou sezonu až do konce. Otázkou je, jak se bude ona cítit, veškerá rozhodnutí jsou na ní,“ prohlásil reprezentační kouč Petr Dlask.

Souboj titánů

Světový pohár se do Tábora vrátí po dlouhých pěti letech.

Půjde o devatenáctý závod slavného seriálu v Česku, z toho čtrnáctý právě v jihočeském městě.

„V tomto nádherném prostředí se na zdejším okruhu již dlouho jezdí vrcholné světové závody, přivítali jsme zde třikrát mistrovství světa, dvakrát šampionát starého kontinentu a několikrát podnik Světového poháru,“ těší Petra Marka, prezident Českého svazu cyklistiky.

Loni se na stejném místě jelo mistrovství Evropy. A v areálu Komora se ani po roce nic velkého nemění.

„Trať zůstává stejná jako na evropském šampionátu. Je tak vymazlená, že není potřeba ji měnit,“ říká Balogh.

Lákadel bude spoustu, nejen závod žen.

Možná tím úplně největším bude bitva v mužské kategorii Elite – přijedou Mathieu Van der Poel i Wout van Aert.

Zdeněk Štybar s cyklokrosovým mistrem světa - Woutem van Aertem Mathieu Van der Poel

„Všichni se na ten souboj těšíme. Možná to bude na českém území naposledy, kdy se oba představí v cyklokrosu. Tyhle dvě legendy, které si to mohou rozdat, jsou fenomenální,“ říká Balogh.

Van Aert je trojnásobným mistrem světa, Van der Poel ovládl mistrovství světa jednou, ale v dalších závodech se často zdá neporazitelný.

Oba šampioni se navíc čím dál více objevují také na silnici, které se v budoucnu plánují věnovat víc a víc.

Van Aert už skončil třetí na klasice Strade Bianche, devátý na Flandrech, třináctý na Paříž-Roubaix. Ovládl třeba závod Kolem Dánska a bronz bral na mistrovství Evropy.

Van der Poel vyhrál etapový závod ve Francii, radoval se i na belgické klasice Ronde van Limburg, vítězil v Norsku a na mistrovství Evropy bral stříbro.

Se silnicí navíc zvládá kombinovat ještě horská kola, na kterých se chce stát olympijským šampionem.

Je otázkou, jak dlouho ještě oba zůstanou věrni blátivému cyklokrosu.

Silní čeští junioři

Příští víkend se jim v elitní kategorii postaví třeba mistr republiky Michael Boroš.

„Přál bych si, aby se zpomalilo. Všechny závody od startu sezony jsou strašně rychlé. Možná by stačilo, aby aspoň trochu napršelo. První desítku beru jako povinnost. Když to bude cokoliv lepšího, budu spokojený,“ říká Boroš.

Pojedou i Jan Nesvadba, Tomáš Paprstka nebo Adam Ťoupalík, který letos přestoupil do kategorii Elite. S přípravou ale vicemistr světa do 23 let začal později. I on totiž zažil úspěšnou silniční sezonu, kdy vyhrál etapu na závodu Kolem Norska.

Český cyklokrosař Adam Ťoupalík.

„S přestupem do vyšší kategorie je hlavní pohybovat se pravidelně do patnáctého místa na velkých závodech,“ říká Ťoupalík.



V závodu mužů do 23 let budou Češi spoléhat na Josefa Jelínka a juniorského vicemistra světa Tomáše Kopeckého.

Největší naděje na stupně vítězů pak mají Češi v juniorech.

Zde se totiž sešla nadprůměrná generace cyklokrosařů. Čtveřice Jakub Ťoupalík, Tomáš Ježek, Jan Zatloukal a David Šulc má před sebou zářnou budoucnost.

„Všichni čtyři mohou jet o stupně vítězů. Tak silnou generaci jsme neměli třeba deset let,“ říká Balogh.

Třeba Ježek na stupně vítězů dosáhl na Světovém poháru v Bernu, kde skončil třetí.

„Zvládnul ten závod fantasticky. Tam jsme se pódiovým umístěním namlsali,“ dodává Dlask.

Teď ho jen zopakovat za týden v Táboře.