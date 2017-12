Prezidentka Nash: Když chcete něco změnit, musíte být součástí procesu

„Tenhle týden byl šílený. Sbalila jsem se na pár dní na mítink komise sportovců UCI a odjíždím z něj jako prezidentka. Díky za zvolení,“ napsala si na svůj Instagram.



Hned poté, co byla zvolena do své nové role, odcestovala do Belgie, kde si střihla závodní víkend.

Nejprve v sobotu dojela čtvrtá v Antverpách poté, co se hned v prvním kole ocitla na zemi a musela stahovat ztrátu na vedoucí závodnice. Od stupňů vítězů ji tehdy dělilo 20 vteřin.

„Měla jsem docela slušné nohy, ale ta kolize mě zpomalila,“ litovala.

O den později v Namuru už to bylo lehké trápení. Na čtyřicetiletou rodačku z Prachatic dolehla únava posledních dní. „Nohy byly pomalé, ale chtěla jsem si tu úžasnou trať v Namuru užít,“ hlásila po sedmém místu. „Teď se těším na několik klidných dní a trochu rodinného času před dalším závodem.“



Nash už ale nebude pouze závodit. Čeká ji náročná dvojrole.

Kandidatura na posledních chvíli

S komisí sportovců už má Nash své zkušenosti.

Její součástí byla už na letošním cyklokrosovém mistrovství světa v lucemburském Bielesu. Nyní má před sebou ale o dost náročnější a zodpovědnější úkol.

„Pro kandidaturu jsem se rozhodla na poslední chvíli,“ prozradila česká cyklistka serveru Cyclingnews. „Přišlo mi, že kdyby někdo z horských kol a cyklokrosu kandidoval na předsedu, bylo by to pro oba sporty prospěšné. V minulosti prezident dost pomáhal hlavně silniční cyklistice.“

Komise sportovců má celkem 20 členů, včetně prezidenta. V každé z deseti disciplín jsou pak dva zástupci - vždy muž i žena.

Kateřina Nash.

Na Nash nyní v roli prezidentky čeká čtyřleté vládní období, které zahájí po cyklokrosovém mistrovství světa ve nizozemském Valkenburgu na začátku února.



„Jsem za Katku rád. Je to velmi schopná žena, kterou zvolili její cyklističtí kolegové, aby je reprezentovala v nejvýznamnějším výkonném orgánu federace,“ prohlásil nově zvolený prezident Mezinárodní cyklistické unie David Lappartient. „Během své kariéry inspirovala mnoho sportovců nezpochybnitelným talentem, ale vždy také i příkladným chováním. Těším se, až ji v následujících týdnech v Řídícím výboru přivítám,“ dodal 44letý Francouz.

Chce být slyšet

V komisi sportovců se Nash bude řídit šesti klíčovými faktory:

- představovat nápady, jak zlepšit roli sportovců napříč disciplínami

- podporovat práva a respekt cyklistů

- propagovat etiku a všechna pravidla fair-play

- poskytovat přímou vazbu na Řídící orgán UCI při významných událostech

- informovat sportovce o rozsahu odborné přípravy, ke které mají přístup během a po sportovní kariéře

- vystupovat jako velvyslanec a vzor pro všechny sportovce

„Pořád se učím a zjišťuju, co všechno mě čeká,“ přiznává. „Ale v podstatě zastupuju všechny disciplíny u UCI a úzce spolupracuju se sportovci z těchto disciplín. Budu se účastnit také schůzí Řídícího výboru, které jsou třikrát do roka,“ vypočítává.

Se schůzováním začala už minulý týden během svého zvolení, kdy během dvou dnů, které v centru UCI v Aigle strávila, projednávala hned několik témat.

Na stole byla třeba touha sportovců víc se účastnit kruciálních zasedání během celé sezony, potřeba většího množství živých přenosů z mezinárodních cyklistických akcí nebo obavy o bezpečnost.

„Je důležité, aby byli sportovci slyšet a já jsem ráda, že budu tím pojítkem, které je spojí s cyklistickou unií,“ prozradila na tiskové konferenci. „Jako prezidentka se budu účastnit všech nejdůležitějších schůzek. Dostanu šanci se postavit a být slyšet. A budu reprezentovat všechny disciplíny, z toho jsem opravdu nadšená.“

Nash má za sebou veleúspěšnou kariéru sportovkyně.

Začínala s běžkami na lyžích, se kterými se dostala i na dvě olympiády - do Nagana 1998 a Salt Lake City o čtyři roky později, kde českou štafetu dotáhla do cíle na čtvrtém místě.

To už ji ale čím dál víc vábila cyklistika. Na horských kolech se účastnila her v Atlantě v roce 1996 a i těch posledních dvou v Londýně a v Riu.

OSLAVNÁ ROZNOŽKA. Kateřina Nash dojela v závodě horských kol na OH v Riu na skvělém pátém místě.

Ještě na letošním světovém šampionátu v cyklokrosu získala v Bielsu bronz. Že dokáže své mnohdy o generaci mladší soupeřky i ve čtyřiceti letech porážet, zase ukázala v úvodním závodu aktuálního Světového poháru v Iowě.



I přesto, že je stále na vrcholu své sportovní kariéry, od února ji čeká nová role. „Konec kariéry se blíží. Je dobré se zaměřit na něco nového,“ má jasno.

Bude úspěšná i jako funkcionářka?