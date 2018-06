Jak je důležité míti svého Emmonse. Střelečtí šampioni radí biatlonistům

„Spousta týmů teď angažuje ty nejlepší střelce a kdo by nás měl v Česku učit lépe střílet než právě Katka?“ ptá se šéf svazu Jiří Hamza.

Emmons vyrůstala ve střelecké rodině. Babička Gerta i dědeček Libor dlouhé roky působili v československé reprezentaci. Tatínek Petr Kůrka je trojnásobným mistrem světa a také veleúspěšným trenérem. Byl to on, kdo ji přivedl k největším úspěchům kariéry.

Na olympiádu v Aténách 2004 přijížděla jako mistryně světa a olympijské zlato bylo dalším postupným krokem její kariéry. V Řecku z toho tehdy nakonec bylo třetí místo. „Myslíte si, že vám olympijský bronz změní život?“ ptali se jí tehdy novináři na místě.

„A jak by měl?“ usmála se dobrosrdečně. Ne, vůbec ji nezměnil. Ani olympiáda v Pekingu 2008 ne, a to si ji přitom celou podmanila.

Stříbro získala ve sportovní malorážce a zlato ve střelbě ze vzduchové pušky. Stala se nejúspěšnější Češkou her. O čtyři roky později se ještě představila na hrách v Londýně, kde skončila čtvrtá, následně ale ukončila sportovní kariéru.

Stala se mámou na plný úvazek. Po Julii, Emě, Martinovi Henrym přišla loni v březnu na svět Gabriela Maja. Právě v době, kdy Emmons prožívala své čtvrté těhotenství, se jí na telefonu ukázalo neznámé číslo. Byl to Jiří Hamza, který sháněl kontakt na jejího manžela Matta – rovněž olympijského šampiona, jenž prvním rokem pomáhal se střelbou americkým biatlonistům. „A já mu řekla – proč by vám měl pomáhat Matt, když to můžu být já,“ popisovala.

Oba biatlon milují. Zbožňují lyžování a střelba je jejich životní láskou. Díky ní se také poznali. „A najednou se ujala taková vtipná myšlenka, že by každý tým mohl mít svého Emmonse,“ pousmála se.

Když se jí tak před 14 dny ozval nový sportovní ředitel biatlonistů Ondřej Rybář, po chvíli se oba domluvili. Jistě, nejprve zvažovali, jestli je jejich spolupráce vůbec proveditelná. Manžel Matt je často v cizině s americkými biatlonisty a Kateřina se musí starat o čtyři děti.

„Ale nakonec jsme se domluvili na formátu, který může být hodně efektivní,“ prozradila v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ne, nebude s týmem na každém závodu Světového poháru. Nebude ani na každém soustředění a její konzultace s biatlonisty budou často probíhat na dálku. Přesto by měly pomoci.

Ano, sportovní střelba a ta biatlonová, to jsou dva různé světy. Oba toho mají ale spoustu společného.

Proč by jinak Martin Fourcade čerpal z rad Francka Badioua, stříbrného olympijského medailisty z Barcelony. Proč by jinak trojnásobný olympijský šampion Niccolo Campriani pomáhal italské reprezentaci a proč by se jinak Matt Emmons staral o Američany?

„Budu se to teprve učit. Budu se na biatlonisty dívat, abych pochopila, co potřebují. Bude potřeba s nimi pracovat tak, aby se soustředili a nezapomínali na základní věci, které jsou pro stojku či ležku potřeba, a to má stejná pravidla u sportovní střelby i biatlonu,“ dodává.