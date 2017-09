Spokojená Kudějová po pátém místě: Poslední výsledky mi zvedly náladu

Jaká byla vaše finálová jízda?

Moc dobrá nebyla. V semifinále mi všechno vycházelo, teď jsem nastoupila na špatnou vlnu a moc mi to nešlo. Ale jsem spokojená, vždyť jsem pátá na světě. Po Světovém poháru v Seu (kde poprvé v sezoně postoupila do finále) jsem si trochu říkala, že je to lepší a že by mi to tady mohlo jet. A po té sezoně, kterou jsem letos měla, jsem za ten výsledek fakt hodně ráda.

Byla trať hodně náročná?

To si nemyslím. Právě mě překvapilo, že to nebylo až tak těžké. Čekala jsem, že holky budou hodně kazit, ale to se nestalo.

Tak se oproti Londýnu zlepšily soupeřky?

To taky ne, ony jsou dobré furt (zasměje se). Ono to není jen o tom, jak jsme která připravená a dobrá. Často je to spíš o tom, které z nás to v ten den vyjde.

Už jste mluvila o semifinálové jízdě. Byla jedna z nejpovedenějších v celé sezoně?

Byla jsem s ní hrozně spokojená. I přesto, že jsem na některých místech ztratila, určitě to byla jedna z nejlepších mých letošních jízd. Pamatuju si, že jsem na začátku roku sice měla dobré výsledky, ale nebyla jsem spokojená. Teď jsem spokojená byla.

Povedené jízdy na konci sezony jsou pro vás dobrým odrazovým můstkem do té příští, je to tak?

Určitě ano. Bohužel koukám, že holky jezdí časy, které jsou pro mě trochu neuvěřitelné. Mám co dělat, abych se jim vyrovnala, ale určitě mi ty poslední výsledky zvedly náladu. Už to byly dobré jízdy.

Jaké vlastně bylo závodit po pátečních oslavách Ondřeje Tunky, Víta Přindiše a Terezy Fišerové?

Bylo to strašné (zasměje se). Myslím si, že by se to mělo střídat a příští rok by měli dát zase nás jako první, protože tohle se nedá. Už během kvalifikace jsem se bála, že budu jediná, kdo tady v sobotu pojede. Naštěstí to dopadlo tak, že jsme jeli alespoň tři, ale i tak to bylo strašné.