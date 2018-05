Pojďme to trumfnout! Elhotová se cítí na rekord Vítečkové

Kapitánka české reprezentace musela zkombinovat roli hvězdy týmu a také matky rok a půl starého syna Daniela

„Pro mě osobně to byla asi nejtěžší sezona v kariéře. Jak minutově, tak se zátěží mimo basket. Byl to hurónský výkon,“ řekla Elhotová novinářům po rozhodujícím třetím vítězství ve finálové sérii.

Zatímco v minulosti měla okolo sebe vždy zkušenější hráčky jako Laiu Palauovou a Sonju Petrovičovou a sama se soustředila jen na vlastní výkony, v této sezoně byla spolu se španělskou reprezentantkou Martou Xargayovou lídrem týmu.

„Měla jsem nejvíce minut, co si pamatuji. Odpočinku jsem neměla tolik, takže tělo dostalo zabrat,“ připustila značnou únavu. I proto chtěla sérii s Brnem rychle ukončit a nastoupit na zaslouženou dovolenou.

„Strašně jsem se těšila na konec. Objedeme teď všechny známé, na které jsem neměla čas během sezony. Také pojedu do lázní a po reprezentaci zase vyrazíme k moři. Na to se těším, až budu se synem poprvé u moře,“ usmívala se Elhotová.

Na druhou stranu ji ale mrzí, že finále s Brnem bylo stejně jako celá sezona jednoznačné a že se nenajde nikdo, kdo by alespoň ohrozil vítěznou sérii USK trvající nyní již 144 ligových zápasů. „Je to smutné. Je totiž těžké hledat motivaci na ligové zápasy. Pro nás by bylo lepší, kdybychom měly vyrovnanější soupeře,“ prohlásila Elhotová.

USK vyhrály každý zápas v ligové sezoně minimálně o 16 bodů. Rekordní byl rozdíl 104 bodů (139:35 proti Trutnovu).

V Eurolize ale bylo konečnou čtvrtfinále a poměrně mladý tým nebude moci složit reparát, jelikož přes léto projde změnami. Z opor odcházejí Amanda Zahuiová a Marta Xargayová, která má lukrativnější nabídky z Ruska.

„Mrzí mě, že nezůstaneme pohromadě a budeme se muset zase sehrávat s novým týmem. Ale zase se těším, že poznám někoho nového a nebude to stereotypní. Důležité je, že zůstává trenérka (Natália Hejková), protože jedna od druhé víme, co očekávat,“ dodala Elhotová.

Sama před dvěma roky kvůli těhotenství přišla o šanci si vedle USK vyzkoušet i zámořskou WNBA, ale svého snu se zatím nevzdává. „Je to otevřené. Nikdy neříkej nikdy. Já chci hlavně to nejlepší pro syna. Už teď spolu nemůžeme trávit tolik času, kolik bych si přála. Uvidíme, až bude větší a bude chodit do školky,“ uvedla.

Kateřina Elhotová (vlevo) z USK Praha oslavuje titul se svými nástupkyněmi.

Zatím se bude soustředit na rozšíření sbírky českých titulů. Ještě čtyři jí chybí k rekordu Evy Vítečkové. Navíc by se mohla pokusit s USK vyrovnat rekord brněnských Žabin, které získaly titul třináctkrát po sobě a celkově čtrnáctkrát, zatímco USK nyní triumfoval poosmé v řadě a dohromady podvanácté.

„Nevím, jestli nad tím takhle někdo přemýšlí, ale pojďme to trumfnout, proč ne,“ dodala Elhotová.