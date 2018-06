Elhotová pracuje na návratu: Mám povinnost pomoct reprezentaci

Elhotová letos zasáhla pouze do první čtvrtiny úvodního utkání proti Maďarsku, kde se po pár minutách na hřišti zranila.

„Dá se říct, že trénuju s týmem, ale do kontaktu ještě nechodím. Uvidím v následujících dnech, jak se bude noha chovat,“ uvedla vyhlášená střelkyně, která po svém zranění pracovala s kondičním trenérem na svém návratu.

Naděje na to, že se Elhotová karlovarskému publiku představí, stále žije. „Ráda bych do turnaje zasáhla, ale je pro mě důležitější, abych se cítila dobře a nepřivodila si nepřipraveností kotníku ještě další zranění. Každopádně vím, že jsou do mě vkládané naděje a budu se snažit být připravená,“ říká Elhotová.

Samozřejmě by bylo jednoduché kvůli zranění ukončit sezonu a prodloužit si basketbalové prázdniny, které na reprezentantky po turnaji v Karlových Varech čekají. Jenže kapitánka národního týmu uvažuje odlišně.

„Jsem ráda, že jsem po zranění opět ve stavu, kdy můžu trénovat. Hodně se věnujeme regeneraci a tento okamžik je pro mě důležitý i z pohledu budoucí formy a pocitu ze hry,“ vysvětluje.

České basketbalistky pomáhají své zraněné kapitánce Kateřině Elhotové během zápasu Maďarskem.

Roli v tomto rozhodnutí sehrála i odpovědnost vůči reprezentačním spoluhráčkám: „Nechtěla jsem z toho vypadnou úplně a udržet se na nějakém levelu, co se týče práce těla. Je nás málo. V každém momentu, kdy budu moct, beru jako povinnost týmu pomoci.“

Češky si zatím ze čtyř přípravných zápasů odnesly dvě výhry. Smírně se tak rozešly s Maďarskem i Chorvatskem. Ve všech zápasech se přitom nevyhnuly výkonnostním vlnám.

„Chybí nám vyšší hráčky. Musíme to kompenzovat rychlostí. Navíc nejsme v tomhle složení dlouhou dobu. Stále se vlastně sehráváme. Vidím tam ale progres a těším se na to, co přinesou další dny,“ neztrácí Kateřina Elhotová optimismus.