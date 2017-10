Ogier po druhém místě v Katalánsku sahá po pátém titulu, vyhrál Meeke

Před závěrečnými dvěma díly sezony vede Ogier o 37 bodů před Estoncem Ottem Tänakem, který skončil v Katalánsku třetí. Neuville ztrácí na šampiona předchozích čtyř ročníků už 38 bodů.

Belgický jezdec vstupoval do závěrečné etapy jako pátý, ale ve třetí dnešní rychlostní zkoušce poničil pravé přední kolo svého hyundaie a nemohl pokračovat. Podobně skončila pro Neuvillea předchozí Německá rallye.

Potíže měl už v sobotu, kdy se potýkal s hydraulikou. Po druhé etapě ztrácel na druhého Ogiera 40 sekund. „Dělali jsme dnes všechno pro to, abychom se vrátili zpátky nahoru. Po včerejších problémech jsme neměli jinou možnost než za to vzít a to jsme udělali. Nic si nevyčítám,“ řekl Neuville.

VIDEO: WRC Španělsko 2017 - zpravodajství II. etapa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Díky devátému místu potřetí v sezoně bodoval Jan Kopecký. V kategorii WRC2 obsadil tovární jezdec Škody druhou příčku o necelých 32 sekund za Finem Teemum Suninenem s fordem.

Ogier může prodloužit své kralování v mistrovství světa už koncem října ve Walesu.