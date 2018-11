Karvinští házenkáři bojovali, ale na silné Balatonfüredi nestačili

„Takové zápasy potřebujeme. Pomůžou nám, posunou nás dále,“ pochvaloval si silného protivníka karvinský trenér Marek Michalisko. „Protihráči jsou o stupeň výše. Jsou na tom velmi dobře fyzicky, výškově, váhově. O některých ještě uslyšíme. Jsou hodně šikovní. Někteří jsou už nyní v širší maďarské reprezentaci.“

K oporám vítězů patřily i kvalitní zahraniční posily – Chorvat Petar Topič, Rus Jurij Semjonov, Brazilec Uelington Ferreira či Bělorus Artur Karvacki.

Pro Karvinské bylo utkání psychicky náročné, jelikož neustále prohrávali. Navíc, když se hráčům Balatonfüredi přiblížili na jeden gól, ti znovu zabrali... „V tom to bylo těžké, i když nás diváci hnali a atmosféra byla super,“ uznala karvinská spojka Radim Chudoba. „Když jsme stáhli na jeden dva góly, neproměnili jsme dvě tři akce a oni nám zase utekli. Ubývaly nám i síly.“

Trenér Michalisko upozornil i na střelecký výpadek. „Ten nás přibrzdil,“ přiznal. To bylo po 38. minutě poté, co Zbránek snížil na 23:24. Jenže hosté poslali do branky Daniela Bösze a ve 46. minutě to rázem bylo 23:27. „Bösz nám chytil čtyři pět tutovek a nedali jsme dvě sedmičky. Opravdu to je hodně zkušený mančaft,“ dodal Marek Michalisko.

„Ale i jejich první brankář (Fazekas) měl dobrou procentuální úspěšnost,“ řekl Radim Chudoba. „Hlavně byli vyšší i na spojkách. Vždycky, když jsme byli v bloku, tak měli dvacet čísel navíc. Dobře hru roztahovali do krajů a probíjeli se na střed.“

Křídelník Jan Zbránek dodal, že většina hostujících hráčů byla vyšších. „Ale i silnější, dynamičtější. Přijatelný výsledek jsme uhráli díky bojovnosti a pro fanoušky. Nejsem zklamaný. Můžeme si z toho vzít jen to dobré a v odvetě zkusit překvapit. Doma nás mohou podcenit,“ řekl Zbránek.