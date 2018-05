Útok v sedmi. Změní karvinský mistr ligu? Nemyslím, si říká kouč Plzně

„Když jsem četl hlasy Plzeňáků, že už nás přečetli, jen jsem se pousmál. I na videu byl vidět opak. Pokud má mančaft pro tenhle styl hráče s potřebnými schopnostmi, vždycky najdete jednoho volného. A pak už jde jen o to, zda vyloženou šanci proměníte,“ tvrdí 40letá karvinská spojka Michal Brůna, bývalý reprezentant, který má za sebou angažmá v Německu i Polsku.

Právě on byl ve finále proti Talentu motorem většiny akcí, vymýšlel přihrávky do pivota či na křídlo, sám zakončoval. „Brání se to strašně těžce,“ přiznává plzeňská spojka Michal Tonar a Brůna s ním souhlasí. „Když máte dva super pivoty, druhý tým téměř nemá šanci s tím něco udělat. My máme jednoho velice kvalitního a i ten druhý si odvedl své.“

Přesto Michal Tonar starší, kouč stříbrného Talentu, nevěří, že tuhle variantu hry si teď osvojí další extraligové týmy. „Ať si to každý zkusí, ale já si nemyslím, že se to teď houfně rozšíří,“ míní trenér a bývalý skvělý hráč, účastník olympijských her v Barceloně 1992.

„V Karviné se to potkalo, mají dva bezvadné pivoty, kteří si to hlavně na šestce umí zašlápnout. To žádný další tým u nás nemá. I my na tom postu máme jiné typy, které potřebují jinou hru,“ vysvětluje Tonar. Zároveň připomíná, že v zahraničí nejde o aktuální novinku. „Je to samozřejmě už odzkoušené. V bundeslize to před časem zkoušely možná tři čtvrtiny mančaftů, ale postupně od toho zase upustily. Beru hru v oslabení, tam je v útoku dobré gólmana odvolat a srovnat síly. Ale nevěřím, že hra v sedmi se u nás dlouhodobě uchytí.“

Tak či tak, Karvinou tenhle tah vynesl až na extraligový trůn. A je jisté, že se svého trumfu nevzdá ani do budoucna. A bude na Plzni a ostatních týmech, jakou reakci přichystají. „Finále mezi námi a Plzni nabídlo skvělou házenou, hrálo se nahoru - dolů. Tak to má vypadat,“ pochvaluje si Brůna.

Kdo ví, třeba už za rok přijde pro Talent čas na revanš.