Věřím, že titul bude, říká karvinský král sedmiček Monczka

Marek Monczka, pravá spojka karvinských házenkářů, ve druhém finálovém duelu extraligy neproměnil jednu sedmičku.¨A hned zvažoval, jak bývá pravidlem, že tu příští přenechá někomu ze spoluhráčů.

„Říkal jsem Michalu Brůnovi, aby šel tu další házet, ale poslal mě, ať jdu střílet zase,“ usmál se Monczka. A vyšlo to. Už se ani jednou nemýlil. „Máme v týmu domluvu, že když někdo sedmičku nedá, tak se měníme. Jenže Michal tvrdil, že mi to tam padá a že jedna nevyužitá nic neznamená.“

Když shrneme celé play off, Marek Monczka v dosavadních osmi duelech nastřílel 54 branek. Polovinu z nich ze sedmimetrových hodů. Sedmičku neházel jen v jediném utkání – ve druhém semifinále s Lovosicemi.

Jak náročné je sázet jednu sedmičku za druhou? „Je to složité. Navíc minule jich bylo hodně,“ připomněl, že ve druhém finále jich střílel devět a osm proměnil. „Jsem rád, že to tam padalo i v tom prvním finále (to dal čtyři sedmičky – pozn. red.). Možná už z toho byli gólmani Plzně vedle.“

Podstatné je, že Karvinští vyřazovacími boji, aspoň pokud jde o výsledky, procházejí suverénně. Ve čtvrtfinále vyřadili Jičín 3:0 na zápasy, v semifinále Lovosice 3:0 a ve finále vedou nad Plzní už 2:0.

K titulu, na který čekají osm let, jim chybí jediné vítězství, na které mohou dosáhnout už v sobotu, kdy od 11.00 hrají v Plzni.

Marku, není problém, že nyní máte pětidenní zápasovou pauzu?

Ne, dva tři dny si odpočineme a budeme probírat taktické věci. Teď už toho stejně moc nenatrénujeme. Hlavně jde o taktiku, abychom věděli, kam se na hřišti pohnout.

Ale mohli jste využít toho, že jste v euforii, že vyhráváte. Nevypadnete z rytmu?

Po těch dvou finálových zápasech potřebujeme trochu odpočinek.

Je finále hodně tvrdé?

Je. Obzvlášť ten druhý, nedělní zápas. Bylo tam hodně soubojů. Plzeň má velice tvrdou obranu, ale s tím jsme počítali. A v Plzni to bude ještě tvrdší. Ale taková házená je. Už jsme na to zvyklí, takže nám to tak moc nevadí.

Ve druhém finále vám tolik nevycházela hra bez brankáře se dvěma pivoty. Co s tím?

Určitě se na nás připravili, měli nějaké video, takže nám to v některých momentech vázlo, ale stejně jsme je překvapili, protože jsme to hráli trochu jinak. Dívali jsme se na video, jak to brání. Přes týden si zase něco připravíme.

V neděli jste pořád dotahovali plzeňský náskok, než jste vyhráli 32:31. Kde jste vzali sílu na obrat?

Tu nám dodávali i diváci. Atmosféra byla super. To nás hnalo dopředu.

Fanoušci se do karvinské haly po hubenějších letech zase vracejí, že?

Ano, i když na finále ještě nebylo tak plno, jak by mohlo být. Ale diváků bylo hodně a bylo super slyšet je.

V této sezoně jste s Plzní hráli pětkrát, přičemž v extralize jste ji porazili čtyřikrát. Jen v poháru jste jí podlehli. Věříte si na ni?

I do třetího finálového zápasu půjdeme naplno. Máme tři mečboly, chceme uspět hned v sobotu. Oni musejí vyhrát, my potvrdit dvě domácí výhry. A kdybychom náhodou zaváhali, což se, myslím, nestane, tak máme čtvrtý zápas další den u nich a případně pátý doma. Ale chceme uhrát hned ten první tam.

Zvládnete to psychicky, když už jste tak blízko? Přece jen v týmu máte hodně mladých hráčů.

Máme ale i ty, co mají velké zkušenosti. Ti ostatní uklidní.

Plzeň vás musí porazit třikrát za sebou, což určitě není snadné...

My držíme v play off vítěznou sérii, zatím jsme vše vyhráli tři nula a na to spoléháme.

Jak velká je motivace přivést do Karviné titul po osmi letech?

Samozřejmě velká. Celý rok se mluvilo o tom, že by Karviná mohla něco uhrát. Měli jsme i nějaký cíl, dostat se do semifinále, a teď už se říká, že bychom měli mít titul. Ale v play off jsme nebyli favorité. Jenže už nám stačí jen jedna výhra a bude to.

Vy už jeden titul máte, že?

To jsem ale zahříval lavičku (v roce 2010). Teď, pokud by to vyšlo, na tom budu mít i nějaký podíl.

Kam se Karviná za těch osm let bez titulu posunula?

Přišli noví hráči, je tu nové vedení. Všechno jde lepším směrem, než tomu bylo před nějakými třemi roky. Karvinská házená se znovu zvedá a doufám, že extraligu vyhrajeme třeba i v dalších letech.