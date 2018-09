Plíšková: Jen jsem uváděla podání do hry. Každá z nás už teď má bolístky

Už jen dvě dámy reálně bojují o poslední místo na Turnaji mistryň. Češka Plíšková, o víkendu vítězná v Tokiu, a Nizozemka Bertensová, víkendová šampionka ze Soulu. Obě narychlo chystaly tašky, bleskově přeletěly do čínského Wu-chanu - a zase si mohou balit na další štaci.

Obě z podobných důvodů.

„Tenhle zápas se určitě dal vyhrát, kdybych byla trochu víc fit, měla víc síly a třeba si tu zahrála ještě jednou,“ dumala Plíšková. Nikoli ukřivděně, ale smířeně: „Po vyhraných turnajích to nebývá snadné. Ale teď už čeká další.“

Ve středu přeletí do Pekingu a do nedělního startu další čínské megaakce bude hledat křehký balanc mezi dostatečným objemem tréninku a adekvátním volnem. „I já jsem si přinesla z Tokia nějaké bolístky,“ říkala; její čínskou protivnici zase v průběhu duelu ošetřovali. „Každá teď nějaké má, je konec roku. Nebyla jsem určitě stoprocentně ready. Bohužel podle toho výkon vypadal.“

Těch prohraných servisů... Plíšková přišla o prvních pět za sebou, celkově o devět! „V podstatě jsem jen tak uváděla podání do hry. Nešla jsem ani na eso. Bolela mě noha a spíš jsem ji chtěla šetřit, abych tolik nechodila přes druhé podání. Každá s něčím bojujeme. Vůli jsem měla, bohužel to nestačilo.“

To, že Bertensová rovněž ztratila, a tím pádem svoje manko nevymaže, se dozvěděla hned, navíc se potkaly v šatně. Plíšková oproti ní vydřela aspoň třetí set.

„Poslední dobou a letos obecně jsem už takových setů ztratila hodně,“ říkala o první sadě prohrané poměrem 1:6. „Skóre je jedna věc, pocit ze hry jiná. Skoro pokaždé jsem měla gamebol. Nebylo to tak, že by mě vystřílela z kurtu.“

V Tokiu oslavila svůj 11. titul kariéry s otcem, na závěr asijské šňůry ji do Pekingu přijede povzbudit manžel a manažer Michal Hrdlička. „Určitě mi to pomůže,“ říká Plíšková. „Jsem si jistá, že mi Michal přinese novou sílu. Budu tu třetí týden a třeba už se zase tolik nebudu těšit domů; když je se mnou, je mi jedno, kde jsem. Hned je to lepší.“

A v její hektické koncovce sezony se v závodu o Singapur hodí každá vzpruha.