Cítím se slušně, nepanikařím, pravila Plíšková. V New Yorku ožívá

Dlouhonohá Češka neuspořádala nějaké galapředstavení. Chvílemi se víc mořila sama se sebou než s Kazaškou Dijasovou na druhé straně sítě. Přesto partii zvládla a po výsledku 6:4, 7:6 postoupila do druhého kola US Open, svého nejoblíbenějšího grandslamu.

Předloni na něm přemohla obě sestry Williamsovy a v bitvě o titul těsně podlehla Němce Kerberové. Před rokem se protloukla do čtvrtfinále. I letos by ráda postoupila aspoň do druhého týdne.

Jak jste spokojená se vstupem do turnaje?

Nebyl špatný. Mohla jsem vyhrát dřív, vedla jsem ve druhém setu 4:2 a 40-15. Bohužel jsem hůř podávala, udělala moc dvojchyb, procento prvního servisu bylo nízké. Neměla jsem se tolikrát nechat brejknout. Ale povedlo se mi odvrátit čtyři setboly, nemusela jsem jít do třetí sady, což je fajn.

Ožíváte v ojedinělé newyorské atmosféře?

Líbí se mi tady a nezáleží na aktuální formě ani na výsledcích z předchozích amerických turnajů. Cítím tu zvláštní energii, víc si věřím, v minulosti se mi tu dařilo.

Z Montrealu, Cincinnati a New Havenu jste si přivezla jen dvě vítězství. Nezacloumalo to s vámi?

Ne všechny porážky byly špatné. Narazila jsem na velmi dobré hráčky - Bertensovou, Sabalenkovou a Makarovovou. Neměla jsem moc příznivé losy. Cítím se docela slušně, nepanikařím. Jsme na grandslamu, kde je leccos jinak. Někdo se vybičuje, někdo je víc nervozní. Může se stát leccos.

Jak do vašeho týmu zapadla Conchita Martínezová?

Přidala se ke mně a Rennae Stubbsové, která má na US Open plno dalších povinností. Chtěla jsem mít někoho, kdo by se mnou byl celý turnaj. Conchita s Rennae kamarádí, klape to výborně. Obě jsou pozitivní, což právě teď potřebuju.