Pustit ségru dál? To vůbec nebyla varianta, odmítla Karolína Plíšková

Turnaj v australském Eastbourne, rok 2013. Toť zatím památná akce z pohledu toho, že na sebe narazila nejslavnější česká tenisová dvojčata. Tehdy uspěla ta méně slavná, Kristýna přetlačila Karolínu ve třech setech.

Od té doby nic. Zvlášť světová šestka Karolína Plíšková vysloveně nechce, aby se klání opakovalo.

Až tak, že se dějí věci: o víkendu se ve Stuttgartu chytala na zápas o titul, jenže její mysl se viděla jinde.

„Když jsem se dozvěděla los se ségrou, měla jsem spoustu jiných myšlenek, než bych asi v takové fázi turnaje mít měla,“ přiznala. „Byly jsme obě docela vyřízený. Pořád jsem nad tím přemýšlela. Byla jsem sice ve Stuttgartu, ale hlavou i v Praze.“

Úspěšnější ze sester přemohla únava, rozbolela ji třísla. I proto mířila do vlasti okamžitě poté, co v Německu převzala trofej pro šampionku.

„Do poslední chvíle jsem se snažila,“ líčila Karolína Plíšková. „Ve středu a ve čtvrtek by to možná šlo, ale bohužel, čas není. Spousta lidí je zklamaných, já taky. Měla přijít fandit rodina, známí, navíc je Sparta můj klub a v minulosti jsem tu vyhrála.“

Rychle však ukončila zvěsti, že by snad sestru mohla „pustit“ do dalšího kola na kurtu: „Jít tam jen proto, abych nastoupila, by nebylo fér. Pro mě, pro turnaj, pro diváky. Tohle vůbec nebyla varianta.“

Pokud je na všem špatném cosi dobrého, pak aspoň tohle: duel se sestrou se odkládá.

„Ono to stejně jednou přijde,“ kývla. „Ale teď jsme se tomu vyhnuly a možná je to pro obě lepší. Ségra tu obhajuje body, v Česku jsou vždycky extra nervy.“

Zajímavé je, že Kristýně se dlouho nepříjemná představa nakonec začala pozdávat. „Už mě pak chtěla,“ smála se Karolína a její manažer a přítel Michal Hrdlička líčil: „Na začátku byla Kristýna hodně v šoku, s přibývajícím časem to trochu přehodnotila. A říkala: Přijede z haly, docela si věřím. Začínala vymýšlet, co by na Káju mohlo platit. Možná nakonec lituje.“

Pořadatelé ocenili, že s nimi Plíšková po stuttgartském titulu řešila vše okamžitě. Díky jejímu včasnému odhlášení měli čas změnit los, a tak Kristýna Plíšková nenarazí na nepostupující kvalifikantku, nýbrž na první nenasazenou hráčku pavouka.

„No jo, mohla mít lehčí los,“ zasmála se ta známější z tenisových dvojčat. „Ale taky mohla mít mě.“

Nakonec ovšem platí to, co trvá od eastbournské bitvy před pěti lety. Ne, teď ne. Až jindy.