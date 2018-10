ANALÝZA: Plíšková, hvězda bez hvězdných počinů. Může se to změnit?

Češka to od ní slyšela osobně. A je jí jasné, co taková slova obnášejí. Sportovní schizofrenii.

Na šestadvacetiletou Plíškovou sází legenda Evertová proto, že vidí její potenciál. Zároveň hovořila o dámách, které by se mohly v roce 2019 dočkat průlomu - a v tomto směru už ve špičce Plíšková zůstala prakticky sama.

Také Turnaj mistryň, trofej z podobně prestižní kategorie, jí zůstává zapovězen, podruhé za sebou vypadla v semifinále, letos z velmi slibně rozehraného duelu proti Sloane Stephensové.

„Musím Káju učit, jak vidět sklenici poloplnou,“ pronesla zde její australská trenérka Rennae Stubbsová. Při pohledu zvenčí je to čím dál těžší, Plíšková si totiž opakovaně říká o cejch velké hráčky bez velkých počinů; a to byla loni i světovou jedničkou. Ona sama ovšem naději neztratila.

Další „plíškovský“ rok

Po singapurském semifinále neskrývala: Neměla jsem kde brát. Což se dá pochopit, neboť účast na Turnaji mistryň naháněla doslova last minute, u rovníku kvůli tomu nastoupila do šestého turnaje v šesti týdnech.

To, že by selhala mentálně, odmítla: „Nebyla jsem nijak psychicky na dně. Ale úplně mi došla energie. Věřím, že od finále US Open 2016 jsem vyzrála. Tehdy jsem ještě nebyla připravená hrát velké zápasy.“

Jenže podobná šance letos nepřišla. Plíšková získala dva tituly ve Stuttgartu a v Tokiu, navíc hrála už jen finále v Tchien-ťinu. Na grandslamech byla dvakrát ve 3. kole a dvakrát ve čtvrtfinále. Se soupeřkami z Top 10 má bilanci 6-6.

Ryze „plíškovský“ rok. Solidní, vždyť si udržela pozici mezi nejlepšími deseti hráčkami světa, byla potřetí za sebou na Turnaji mistryň.

Ale taky bez vrcholů. A s další trenérskou změnou, když Tomáše Krupu v půlce sezony nahradila Stubbsová. Kdo vidí tenisovou sklenici Plíškové poloprázdnou, cítí v tom jen pokus znovu ovlivnit vnější podmínky, přičemž jako podstatnější se mu jeví nitro Plíškové, její (ne)vítězná mentalita.

Optimista naopak namítne, že pookřála. Životně: vdala se a je spokojená. A také sportovně. „Do změny trenérů pro ni byl tenis spíš povinnost, teď se jí vrátila chuť,“ tvrdí její manžel Michal Hrdlička.

Nestrádá. Nezáří.

Kam s ní?

Česká mentalita není nejlepší

Do tenisové špičky se derou další mladé tygřice: Běloruska Sabalenková, Nizozemka Bertensová, Belgičanka Mertensová... Rok 2019 nemilosrdně ukáže, zda byla slova Evertové zdvořilostní frází, nebo reálným odhadem. Má opravdu Plíšková šanci prolomit vlny, které ji na velkých turnajích před posledními kroky vždy srazí na záda? Má. Ale možná naposledy.

„Trénovali mě vždycky jen Češi a já chtěla změnu. I proto, že naše mentalita někdy není nejlepší, býváme na sebe až příliš tvrdí,“ pronesla v Singapuru; a zrovna ji dokázal vnitřní tlak v těžkých momentech semlet.

Stubbsová je jako oceán pozitivna, což na Plíškovou postupně přenáší, i proto se po bolavé prohře se Stephensovou neuzavřela do typického kolotoče výčitek. Zároveň ji bude stejným podílem turnajů koučovat další a ještě slavnější trenérka, Conchita Martínezová, tenistka s velmi úspěšnou minulostí.

Pod jejich supervizí zvládá dílčí změny. Nepodává už „jen“ na esa: „Mám víc variant než dřív. Někdy je lepší servírovat na tělo nebo s kickem.“ I se svýma dlouhýma nohama se vydává víc dopředu: „Jsem pyšná, že jsem se na síti zlepšila. Tady jsem tak udělala hodně bodů a usnadnilo mi to život. Do budoucna v tom vidím cestu.“

A dál? „Možná víc trpělivosti s podobnýma holkama,“ přiznává, že je pro ni těžké utlouct skvělé a pohyblivé obranářky typu Stephensové. „Nebo jiný herní plán. Protože jsem proti takovým schopná udělat set, ale dva mi zatím nejdou.“

Plíšková do sebe vždy investovala. Už teď má jasno, že prosinec stráví mimo vlast, aby zamezila tradičním onemocněním z českých mrazů. Poté, co tituly nevyšly s kouči-krajany, má ve svém týmu silné mezinárodní zastoupení. Ví, co chce pilovat na kurtu. Tak aby nezůstala hvězdou bez hvězdné vitríny.

Pokud ale nepomůže ani tohle, kudy se ještě vydat?