Pozor, tráva je tu. Snad trápení ve Wimbledonu ukončím, říká Plíšková

Plíšková o kritice od Navrátilové: Neřeším to Bývalá světová jednička Martina Navrátilová se po výpadku Karolíny Plíškové ve třetím kole Roland Garros s Marií Šarapovou 2:6 a 1:6 ostře opřela do aktuálně nejlepší české tenistky. „Plíšková, ta mě zklamala,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. „A když nemáš šťávu při grandslamu, tak proč hraješ tenis? To si musí srovnat v hlavě, protože v tenise jí nechybí skoro nic. Emociálně se do toho musí narvat, aby ta emoce byla pozitivní, i když to nejde. Je lehké vyhrát zápasy, když všechno jde. Když to nejde, to pak poznáte člověka,“ pokračovala Navrátilová. Plíškové její výrok neunikl. Dostal se k ní ale zprostředkovaně. „Už nějakou dobu nečtu noviny ani články na internetu. Nechci se k tomu vyjadřovat,“ říká Plíšková. „Věřím, že mě vypadnutí na Roland Garros může posunout zase dál. Práce, která se udělala a kvůli, které jsem třeba byla unavenější, byla potřeba. Doufám, že se to projeví později.“